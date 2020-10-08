Рейтинг скидок. Какие продукты на этой неделе можно выгодно купить в "Пятерочке", "Магните" и "Дикси"

Лайф собрал лучшие акции на продукты в "Пятёрочке", "Магните" и "Дикси" на этой неделе

Пельмени, блинчики и наггетсы в "Дикси" — скидки до 56%

Тем, кто не любит тратить время на готовку, нужно обязательно заглянуть в "Дикси" до 11 октября. Магазин предлагает замороженные куриные наггетсы и блинчики с ветчиной и сыром в два раза дешевле, а также пельмени "Цезарь" из мяса молодых бычков со скидкой в 56%.

На 45% выгоднее в супермаркетах "Дикси" продаются замороженные лазанья, паста карбонара и плов с мясом цыплёнка.

Консервы в "Пятёрочке" — скидки до 51%

А в "Пятёрочке" до 12 октября можно выгодно купить консервированные мясо цыплёнка, шпроты, сардину и сельдь. Кроме того, ретейлер сделал скидку на солёные помидоры и огурцы — до 35% за банку.

В магазин также следует заглянуть любителям кабачковой икры и "Тосканской закуски". На этой неделе цена на них на 40% ниже. На 34% выгоднее продаётся консервированный зелёный горошек и на 30% — красная фасоль. В "Магните" цена на аналогичные товары также снижена, но только на 20–25%.

Колбаса в "Магните" — скидки до 50%

Акция в "Магните" продлится чуть дольше, чем в "Пятёрочке" — до 13 октября. За это время можно удачно купить докторскую колбасу, сырокопчёную мини-колбасу "Бородинскую" и нарезку салями — цена в два раза снижена.

На 45% дешевле сейчас сервелат "Московский", а стоимость сарделек с говядиной снизилась на 38%.

Сосиски "Сливочные" можно приобрести за 200 рублей, вместо 285, а "Докторские" — за 155 вместо 222.

Йогурты и молочные продукты в "Пятёрочке" — скидки до 42%

Хорошие скидки на этой неделе на сливочное масло, йогурты и сыр. Например, масло "Традиционное" сейчас дешевле на 42%. Сыры стали выгоднее в среднем на 25%. Но отметим, что в "Дикси" шарики моцареллы-мини дешевле на четыре рубля, чем в "Пятёрочке".

Особенно выгодные предложения на кисломолочную продукцию. Йогурт "Даниссимо" стоит 30 рублей вместо 53, а "Активиа" творожная продаётся по акции "третья баночка в подарок". Сливки, творог и сметана продаются на 25–30% ниже, чем обычно.

Печенье и конфеты в "Дикси" — скидки до 35%

Сладости в "Дикси" можно найти по выгодной цене на любой вкус. Вафли "Коломенское", печенье "Форсайт", "Яшкино" и "Суперконтик" продаются по акции 1+1, а крекеры Tuc и пастила "Шармэль" — со скидкой в 27%.

На шоколад и конфеты также действуют специальные предложения. Milka с печеньем сейчас стоит 70 рублей вместо 111. А "Россия — щедрая душа" и Alpen Gold — по 40 рублей за плитку, хотя ещё на прошлой неделе "Россия" стоила 60 рублей, а Alpen Gold — 90.