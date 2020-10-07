Из банков забирают доллары. Стоит ли сейчас обменивать валюту и где самый лучший курс

Обладатели валютных сбережений стали активно забирать свои деньги из банков. Часть накоплений переводят в рубли, так как нынешний курс кажется оптимальным. Лайф разбирался, пришла ли пора продавать доллары, когда выгоднее всего покупать валюту и где сейчас лучший курс.

Кому имеет смысл продавать доллар

В Сбербанке за сентябрь клиенты сняли с депозитов более 440 млн долларов. В других финансовых организациях аналогичная тенденция наметилась ещё раньше. Так, в августе Сбер оказался единственным системно значимым банком, в котором денег на валютных вкладах стало больше. Из остальных клиенты забирали доллары. В общей сложности вклады в американской валюте за август сократились почти на 900 миллионов. Таким образом, сейчас усиливается тенденция к закрытию вкладов в долларах, которая началась в марте.

Основная причина такая же, как и весной, — резкий скачок курса валют. Связан он в том числе и с ростом числа заболевших коронавирусом. Ещё одна причина — снижение ставок по вкладам в долларах. Они уже приближаются к нулю. Многие вкладчики решили вложить деньги в недвижимость или сделать инвестиции на фондовом рынке. Есть и те, кто просто захотел зафиксировать прибыль в рублях.

Впрочем, финансисты считают, что менять сбережения в долларах на рубли сейчас стоит только в двух случаях. Первый — если у вас возникли проблемы с деньгами и часть сбережений придётся потратить на насущные нужды. Второй — если намечается крупная покупка в рублях, которая вам действительно необходима.

— Если у вас вклад в крупном банке и вы не видите вариантов полезного использования этих денег, то снятие валюты — процедура совершенно бессмысленная, — полагает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Где самый выгодный курс и минимальные комиссии за обмен валют

Как отметил Анатолий Гожий, операции по обмену валюты лучше делать в безналичной форме. Для этого вам потребуется валютный и рублёвый счёт в банке. Ещё более выгодный курс можно получить на бирже.

— Купить валюту действительно выгодно можно, пожалуй, только на бирже, — считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. — Покупка в системе электронных лотовых торгов (СЭЛТ) Мосбиржи уже давно не является прерогативой профессиональных участников рынка. Здесь любой человек теперь может совершать сделки купли-продажи. Достаточно установить мобильное приложение и открыть брокерский счёт. Все валюты на бирже можно купить по рыночной цене, на основе которой формируется официальный курс Банка России. Брокер удержит лишь очень маленькую комиссию — это доли процента от сделки.

Анатолий Гожин отметил, что при небольших и разовых операциях проще пользоваться обычным обменником. Сейчас все они находятся при банках. Правда, курс всегда будет хуже, чем при безналичной купле-продаже. Помните о комиссии: какие-то банки берут её, какие-то нет.

— Если комиссия разумна (скажем, 20–30 рублей за операцию), то, возможно, даже с её учётом операция может быть более выгодной. В том случае если в этом банке более выгодный курс. Кстати, информация о комиссии должна присутствовать в обменном пункте, и кассир обязан сообщить её вам, — пояснил Анатолий Гожий.

Условия могут быть разными. Например, банк может без комиссии проводить обмен только крупных сумм денег.

Когда в обменниках самый выгодный курс

По возможности не стоит менять валюту в выходные. Банки на это время устанавливают самый невыгодный курс. К тому же разница между ценой продажи и покупки (так называемый спред) в это время может быть выше.

В течение дня банки могут менять курс. Делают они это, основываясь на ходе биржевых торгов. Большая часть из них проходит утром. Так что и валюту лучше покупать в первой половине дня. Вечером торгов мало, а банки опасаются изменения ситуации и могут увеличить спред.

Перед тем как отправиться в обменник, стоит посмотреть сайты, на которых представлены рейтинги банков. Там же можно увидеть, где в данный момент самый выгодный курс валют.

Что касается обмена через онлайн-банки, то тут могут быть свои нюансы. Бывает, что на какое-то время устанавливается специальный улучшенный курс. Он может действовать, например, с раннего утра и до вечера, но если вы захотите обменять валюту ночью, то стоимость её будет значительно выше.