Совесть в карантине-2. Центробанк заказал дизайн для релаксации и интеллекта

Пока россияне ищут спасения от экономических последствий коронавируса на бирже труда, совсем другая картина на олимпе российского банковского мира. Тут уж небожители — регуляторы банковской деятельности не привыкли ограничивать себя в комфорте и не скупятся на обновление своих интерьеров. Конечно, ведь моду на такие траты задаёт сам Центробанк РФ. Здесь, несмотря на экономический кризис, решили обновить свои интерьеры.

Первым прихорошиться решился Департамент информационных технологий Центробанка (ДИТ ЦБ РФ) — подразделение, которое должно обеспечивать создание, развитие, эксплуатацию и сопровождение IT-систем Банка России. То есть, на первый взгляд, это такие же технари, которые есть практически в каждой российской компании, конечно, со своей спецификой. ДИТ ЦБ РФ — это не разработчики прорывных технологий, которым необходим отдельный брендовый имидж, не экспортёры российских новинок в области банковского софта и даже не независимая лаборатория IT-контента, это просто техническое подразделение Центробанка.

Тем не менее это самое подразделение заказало себе отдельный дизайн рабочих пространств в зданиях Банка России в Москве на улице Свободы и в Багратионовском проезде.

Для "разгрузки" мозга

Как следует из закупочной документации, в здании на улице Свободы служащие ЦБ просто засиделись в кабинетах. Поэтому от дизайнера требуется решение, которое мотивировало бы персонал на интеллектуальное общение по рабочим вопросам в общественных пространствах. Для этого руководство ЦБ предлагает разместить пуфики (для дизайнеров-миллениалов специально уточняют: не просто пуфики, а мobile group) и тематический принт из книжных полок (book–wall, уточняют разработчики документации на тот случай, если исполнитель неважно понимает по-русски). Кроме того, обязательным является установка арт-объектов, в том числе инсталляции "Я люблю ДИТ".

© Закупочная документация ЦБ

В этом сложно сомневаться. Как уже писал Лайф, несмотря на отсутствие каких-либо экономических прорывов, сегодня высокопоставленный чиновник в Центробанке получает в среднем три миллиона рублей в месяц, месячный доход рядового служащего вырос до 173 тысяч рублей. Такой вот санаторий имени Российской Федерации.

В здании на "Багратионовской" несколько другая концепция. Пока россияне опасаются новой волны принудительной самоизоляции и надвигающейся безработицы, сотрудники Банка России озабочены другим — "яркими деталями и современным дизайном для временной разгрузки мозговой деятельности". Ведь ЦБ деньги для себя не занимает — он их печатает.

© Закупочная документация ЦБ

Поэтому место для фантазии ничем не ограничено, в заявке фигурируют и фитодизайн стеновой панели в сочетании с неоновой надписью, идентифицирующей подразделение: Банк России — Департамент информационных технологий, и изображение некоего бегущего человека в тактильной раскраске (возможно, что ДИТ ЦБ РФ так представляет себе россиянина, который пытается успеть заработать, чтобы расплатиться по своим кредитам), и места для "интеллектуального общения". Похожие интерьеры обычно в ходу в IT-компаниях, в "Яндексе" или в Mail.ru. Всё круто, а если сотрудникам Департамента информационных технологий ЦБ РФ или их руководству это всё надоест, то можно и переделать. Ведь не из своего же кармана эксперименты.

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