Сбер обновился. Будут ли справедливые компенсации по советским вкладам?

На сегодня, с юридической точки зрения, государство свои обязательства признало и даже пообещало вернуть гражданам сбережения. Тем, кто дожил. Но только тем из них, кто внёс свои деньги в Сбер до 20 июня 1991 года, когда был зарегистрирован устав Сбербанка России как акционерного общества. Это отражено в законе от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ". При этом правительство признаёт долг по вкладам на сумму около 315,3 млрд рублей в ценах "тех" лет, а общее число вкладчиков тогда было 40 млн человек.

Даже далёким от экономики людям ясно, что сегодняшний рубль неровня тогдашнему, и, согласно закону, восстановление сбережений должно осуществляться их переводом в целевые долговые обязательства РФ, это теоретически могло бы как-то приблизить справедливую стоимость того — советского рубля — к нынешнему. Но действие закона (№ 21-ФЗ "О базовой стоимости необходимого социального набора" от 04.02.1999), который подразумевает выплату компенсации советских вкладов по такой формуле, ежегодно откладывается. А на днях в Госдуме в очередной раз отклонили законопроект, который должен был снять мораторий на выплаты по советским вкладам в Сбербанке.

Почему нет реальных выплат

В декабре 2019 года президент подписал закон об очередном переносе начала выплат, теперь — на 2023 год. В пояснительной записке к этому закону депутаты, инициировавшие документ, объясняют отсрочку отсутствием законов, которые обеспечивают перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и порядок их обслуживания. Понятно, что это отговорки — когда надо, депутаты принимают любые законы пакетом и сразу в трёх чтениях. Причины, почему на самом деле не начинают выплаты, другие, и их несколько. Во-первых, экономические.

Согласно подсчётам профильного комитета Госдумы, перевод гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства государства в 2020 году, если считать по методике, определённой законом, примерно 45,4 трлн рублей, что составляет два годовых бюджета страны. Так что выплатить всё разом никак не получится. Да и частями как-то не стремятся. В отклонённом законопроекте предлагалось ввести ежегодные выплаты в объеме 2,5% от обязательств, это всё равно колоссальная сумма: примерно 1,14 трлн рублей. Брать эти деньги неоткуда.

Фото © ТАСС / С. Беляков

И главное, во-вторых, правительство имеет возможность затягивать выплаты, понимая, что протестовать против таких действий уже некому — большая часть владельцев советских вкладов ушла в мир иной, а их наследники вряд ли будут массово предъявлять претензии, а значит, со временем вопрос с долгами может решиться сам собой.

При этом Сбербанк вместе с правительством ещё в 2009 году придумали, как обойти возможные претензии: был принят ещё один закон о компенсационных выплатах различным группам граждан. И хотя в обоих законах эти выплаты называются "компенсациями", в законе от 2009 года они ими не являются — фактически это отступные. Их можно получить хоть сейчас. Правда, только гражданам определённых годов рождения и по обменному курсу один советский рубль на рубль современный. Получившие отступные по этому закону теряют право возможных выплат по закону 1993 года.

Что предлагает Сбербанк

Итак, согласно закону от 2009 года, на выплаты по замороженным вкладам от 1991 года могут рассчитывать граждане РФ, у которых вклад был открыт до 20 июня 1991 года. И этим людям от щедрот Сбербанка и государственного бюджета (ежегодно на компенсации в нём закладываются 5–5,5 млрд рублей) выплачиваются эти деньги, и даже с некоей индексацией: гражданам по 1945 год рождения — в трёхкратном размере остатка вкладов, более молодым (по 1991 год рождения) — в двукратном размере. Понятно, что суммы выплат ни в какое сравнение не идут с покупательской способностью, а значит, и с ценностью тех советских сбережений. При этом в соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ № 1092 от 25.12.2009 в случае получения компенсаций по вкладам повторные выплаты осуществляться не будут. Именно поэтому граждане, у которых такие вклады есть, не торопятся получать выплату в районе одной минимальной пенсии, многие всё ещё на что-то надеются.

Пенсионерка Н.М. Кирпичникова с покупками, на которые хватило размера компенсации. Фото © ТАСС / Набатов Юрий

Ведь, в законе "О базовой стоимости необходимого социального набора", который, собственно, и устанавливает некие "правила перевода" советских денежных обязательств в рубли РФ, заложена другая идея. Долг перед гражданами, чьи вклады были обесценены, должны были перевести в целевые долговые обязательства (некие ценные бумаги, гарантированные государством) с начислением и выплатой процентов на номинал. Но в том-то и дело, что как раз вот эти механизмы никто не разрабатывал последние 20 лет.

Сколько положено Сбер-пострадавшим

Тем не менее рассчитать выплаты, которые могли бы получать советские вкладчики, даже без сложных вычислений с некой необходимой котировкой условной государственной ценной бумаги, можно.

Наиболее простой способ — привязка выплат к конвертируемой валюте, например доллару США. Согласно информации, размещённой на сайте ЦБ РФ, к началу лета 1991 года 1 доллар США стоил 60 копеек СССР. За последние 30 лет уровень инфляции в США менялся от шести до двух процентов, таким образом, приблизительно 3 нынешних доллара равняются 1 доллару 1991 года, или 1 доллар 2019 года равняется 10 рублям 1991 года. Значит, справедливыми были бы выплаты не в 3-кратном, а как минимум в 10-кратном размере. И это если не вдаваться в обесценение рубля от инфляции и деноминации. И берём совершенно официальный курс доллара, а не тот, что тогда существовал на чёрном рынке.