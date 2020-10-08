Попова призвала родителей отказаться от поездок на юг с детьми

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала родителям отказаться от поездок на юг с детьми. В беседе с "Российской газетой" она объяснила, что это связано с увеличением числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

— Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребёнком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелёты. Сезонный подъём сегодня идёт во всём мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам, — пояснила Попова.

Руководитель ведомства порекомендовала провести это время с детьми дома или на даче на свежем воздухе.

Кроме того, Анна Попова вновь напомнила, что взрослые и дети должны носить защитные маски в общественных местах.

— Что касается новогодних праздников. Разные страны оценивают новый туристический сезон по-разному. В этом году опыт России по внутреннему туризму, по внутренним перемещениям был невероятно удачным. Я думаю, что им можно будет воспользоваться. Очевидность эпидситуации будет понятна чуть-чуть попозже, — резюмировала глава Роспотребнадзора.