В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всех болел CoViD-19 в сентябре

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство заболевших коронавирусной инфекцией в России в сентябре составляют работники офисов. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что учителя болеют CoViD-19 редко.

— Учителя, кстати, ковидом болеют редко. Больше всего заболевших в сентябре — это офисные работники. Это люди, которые всё лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения, — подчеркнула руководитель ведомства.

Кроме того, Попова добавила, что на данный момент почти не было случаев, когда бы учитель заразился инфекцией от ребёнка, так как в школе он защищён маской. При этом она поведала, что рост заболеваемости среди медработников был очень небольшим.

Как утверждает глава Роспотребнадзора, если в учебном классе есть несколько случаев заболевания CoViD-19, то можно переводить весь класс на дистанционное обучение.

— Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс [занятий] во всей школе. В каждом конкретном случае принимаются индивидуальные меры. Здесь уже санитарные врачи в субъектах решение принимают, — уточнила Анна Попова.

По словам руководителя ведомства, в России на сегодняшний день коронавирусом переболело менее одного процента населения. Поэтому значительная часть россиян быстрее получит вакцину от CoViD-19, чем переболеет им.