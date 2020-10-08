СибФОУТ уполномочен заявить. УМВД РФ по Сибирскому округу опубликовало неизвестные факты об истории в небе с Навальным и операции с бутылкой Певчих

8 февраля на сайте Министерства внутренних дел по СФО появился объёмный пресс-релиз о событиях на омских транспортных узлах в то утро, когда в аэропорту совершил экстренную посадку самолёт S7 с оппозиционером на борту. Подобные тексты обычно скупы на подробности, но официальная информация территориального управления на транспорте содержит много ярких деталей, которые проливают свет на события, предшествовавшие так называемому отравлению Навального и тому, что последовало после. На Сибфоут.мвд.рф есть сведения даже о количестве бутылок с водой в багажах Певчих и Албурова во время их перелётов между Новосибирском и Омском. После этой публикации к идеологу ФБК и его засекреченной расследовательнице появляются всё новые вопросы.

Телефонные взрывники

Вечером 8 октября Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу опубликовало предварительные результаты проверки в связи с доставкой оппозиционера Алексея Навального в омскую больницу. Оказывается, в день госпитализации оппозиционера омский аэропорт, как и ряд административных зданий, внезапно "заминировали" неизвестные.

Так, 20 августа 2020 года на электронную почту Ленинского райсуда Омска пришло письмо с информацией о минировании районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков, аэропорта. В 8 часов 23 минуты о случившемся была проинформирована дежурная часть отдела полиции № 4 Омска. Все адреса были тщательно проверены, но никаких бомб там не нашли.

В рамках проверки из аэропорта Омска эвакуировали 180 посетителей и 58 сотрудников. За исключением служб, обеспечивающих безопасность полётов, работа которых не прерывалась. Ничего опасного в здании не нашли. Так появилась версия о том, что лжетеррористы пытались помешать экстренной посадке самолёта, в числе пассажиров которого находился Навальный.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о терроризме с причинением значительного ущерба). В ходе проверки МВД было установлено, что анонимное сообщение отправили с почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Поиск регистрационных данных показал, что серверы временного почтового сервиса находятся на территории Германии. Отдельно отмечается, что Генпрокуратура уже направила запрос об установлении владельца электронной почты, с которой было проведено "минирование" объектов.

Отмечается, что руководством следственного отделения Омского линейного отдела МВД России было направлено четыре запроса об оказании правовой помощи в компетентные органы Германии, один запрос — в компетентные органы Королевства Швеция и один запрос — в компетентные органы Французской Республики. Ни на один из них зарубежные коллеги не предоставили ответа.

Заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов также заявил, что вызывает вопрос, откуда и из каких источников сведения о минировании аэропорта появились у одного из лиц, вовлечённых в доследственную проверку.





Проще говоря, откуда у господина Навального, находившегося в клинике "Шарите" (и только по сообщениям оттуда), пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь, нигде не было

Сергей Потапов Заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу

Фонд быстрого реагирования

У следствия есть вопросы и к сотрудникам ФБК, сопровождавшим Навального в поездке. В данный момент специалисты Следственного комитета устанавливают, что именно соратники Навального делали в номере, в котором проживал оппозиционер, и зачем забирали из него предметы, которые могли бы послужить вещественными доказательствами в рамках проверки (в том числе бутылки с водой), а также каким способом они их перевозили.

Любопытно, что сотрудники ФБК на контакт с правоохранителями не идут. В настоящее время сотрудники полиции пытаются уточнить интересующую следствие информацию у сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией, но они отказываются от дачи объяснений. Например, сотрудник ФБК Владлен Лось уклонился от ответов на вопросы об обстоятельствах осмотра номера Навального и изъятия из него различных предметов и не стал объяснять, как и куда вывозились личные вещи Навального, а также бутылки с водой, которые были обнаружены в номере. Лось сообщил правоохранителям, что ничего не помнит о произошедшем после открытия двери номера администратором гостиницы.

Путешествие бутылки

По-прежнему устанавливается местонахождение Марии Певчих — спутницы Навального в этой поездке. Любопытно, что в ходе проверки удалось установить следующее: главой отдела расследований ФБК Мария Певчих не является, хотя сам оппозиционер говорил о Певчих как о сотруднице его фонда.

Достоверно установить местонахождение Певчих в данный момент невозможно, а всё общение с ней и её адвокатом проводится исключительно по телефону. До сегодняшнего дня Мария Певчих не ответила и на вопрос следователя о том, зачем и каким именно способом вывозились предметы, изъятые сотрудниками Фонда по борьбе с коррупцией из номера гостиницы в Томске, в котором проживал Навальный. В первую очередь речь идёт о той самой бутылке с минеральной водой, которая якобы находилась в гостиничном номере Навального и на которой впоследствии европейские эксперты нашли следы яда.

В заявлении УМВД на транспорте по СФО говорится, что во время прохождения досмотра в новосибирском аэропорту Толмачёво, куда она приехала на машине из Томска, Мария Певчих не везла в багаже никаких бутылок. Правоохранители отмечают, что после прохождения предполётного досмотра Мария Певчих купила бутылку воды "Святой источник" в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта. С этой бутылкой 0,5 литра она прилетела в Омск. Стоит напомнить, что Певчих улетела с Алексеем Навальным на самолёте медицинской службы, который отправили за оппозиционером из Германии. В интервью ВВС Певчих говорит, что она летела в Германию как "некое сопровождающее семью лицо", и подтверждает, что именно она вывозила эти бутылки в Германию спецбортом.