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В мире зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших CoViD-19

Наибольшее число случаев выявили в Северной и Южной Америке.

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Фото © EPA / TASS

Согласно обновлённым данным Всемирной организации здравоохранения, число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в мире за минувшие сутки превысило 338 тысяч. По статистике на официальном сайте ВОЗ, это рекордно высокий показатель с момента начала эпидемии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наибольшее количество заражённых выявлено в Северной и Южной Америке (+122 715) и Европе (+96 996).

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Однако такой препарат сложен в производстве и требует больших затрат.

По подсчётам ВОЗ, во всём мире число заболевших CoViD-19 уже превысило 36 миллионов человек. Более одного миллиона пациентов скончались. Исходя из статистических данных Университета Джонса Хопкинса, среди наиболее подверженных вирусу стран можно выделить США, Индию и Бразилию. Россия остаётся на четвёртой строчке, опередив Колумбию, Аргентину, Испанию, Мексику, Перу, ЮАР, Францию, Великобританию и Иран.

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При этом отмечается, что строить демографические прогнозы пока рановато.

Отмечается, что по темпам прироста (0,9%) Россия на данный момент занимает шестое место. За ушедшие сутки в стране выявлено 11 493 новых случая CoVid-19. Из них умер 191 человек, выздоровело — 7054.

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