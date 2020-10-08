В мире зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших CoViD-19

Согласно обновлённым данным Всемирной организации здравоохранения, число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в мире за минувшие сутки превысило 338 тысяч. По статистике на официальном сайте ВОЗ, это рекордно высокий показатель с момента начала эпидемии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наибольшее количество заражённых выявлено в Северной и Южной Америке (+122 715) и Европе (+96 996).

По подсчётам ВОЗ, во всём мире число заболевших CoViD-19 уже превысило 36 миллионов человек. Более одного миллиона пациентов скончались. Исходя из статистических данных Университета Джонса Хопкинса, среди наиболее подверженных вирусу стран можно выделить США, Индию и Бразилию. Россия остаётся на четвёртой строчке, опередив Колумбию, Аргентину, Испанию, Мексику, Перу, ЮАР, Францию, Великобританию и Иран.