Патриарх Кирилл — о пандемии коронавируса: Очень сильный и, может быть, последний звонок для всех нас

Пандемия коронавируса заставила людей во многом себе отказать и "жить не по закону похоти". Это, возможно, "последний звонок" для человечества, который призывает людей обратиться к духовной жизни, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме князя Александра Невского в подмосковном Переделкине.

— Главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, — это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла. Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас, — сказал патриарх, отметив, что, возможно, человечество дошло до "некой точки невозврата" и Господь погрузил людей в такую ситуацию, чтобы они увидели неважность того, на что уходят все жизненные силы.

Священнослужитель также подчеркнул, что эпидемия заставила людей "жить не по закону похоти", даже тех, у кого в обычной жизни на это не хватало сил. По словам патриарха, Бог предоставляет возможность о многом подумать и многое переосмыслить. Он отметил, что воспитать в себе дух невозможно, пока человек удовлетворяет все свои желания.