Девушка радовалась, что сбросила 19 кг благодаря тренировкам, пока не узнала истинную причину

Как и многие из нас, 19-летняя Молли Паркинсон в январе решила начать новую жизнь, поэтому записалась в спортзал. Девушка каждый вечер ходила на сайкл-занятия и села на диету. Объёмы начали уменьшаться, и за полгода Молли смогла похудеть на 19 килограммов. Девушка была очень горда собой, пока не случилось неприятное, пишет Daily Mail.
У Молли начались боли в груди. И сперва она подумала, что просто потянула мышцу. То же самое ей сказал и врач. Но когда на шее девушка обнаружила вздутие, то тут уже отмахнуться было нельзя. Родные убеждали её, что это не может быть что-то серьёзное. Ведь Молли так молода! Но у студентки было плохое предчувствие, которое подтвердилось: врачи нашли у неё рак крови.
Я была так шокирована этим. Когда ты говоришь о раке, то всегда думаешь о болезни, но я не чувствовала себя больной. Я до сих пор так себя не чувствую
Молли Паркинсон
Сейчас Молли находится на второй стадии рака и проходит курс химиотерапии. Девушке повезло, и она чувствует себя вполне нормально. Она собирает деньги для помощи подросткам, у которых обнаружили онкологию. Для этого студентка даже приняла участие в челлендже "Три пика" во время лечения, в котором нужно забраться на три самые высокие горы в Великобритании: Сноудон в Уэльсе, Скофелл-Пайк в Англии и Бен-Невис в Шотландии.
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