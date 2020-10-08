Девушка радовалась, что сбросила 19 кг благодаря тренировкам, пока не узнала истинную причину

Как и многие из нас, 19-летняя Молли Паркинсон в январе решила начать новую жизнь, поэтому записалась в спортзал. Девушка каждый вечер ходила на сайкл-занятия и села на диету. Объёмы начали уменьшаться, и за полгода Молли смогла похудеть на 19 килограммов. Девушка была очень горда собой, пока не случилось неприятное, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Molly Parkinson

У Молли начались боли в груди. И сперва она подумала, что просто потянула мышцу. То же самое ей сказал и врач. Но когда на шее девушка обнаружила вздутие, то тут уже отмахнуться было нельзя. Родные убеждали её, что это не может быть что-то серьёзное. Ведь Молли так молода! Но у студентки было плохое предчувствие, которое подтвердилось: врачи нашли у неё рак крови.

Фото © Facebook / Molly Parkinson

Я была так шокирована этим. Когда ты говоришь о раке, то всегда думаешь о болезни, но я не чувствовала себя больной. Я до сих пор так себя не чувствую Молли Паркинсон

Фото © Facebook / Molly Parkinson