Конфликты с матерью и влияние тирана. Какие тайны Евгении Васильевой психолог раскрыл по её картинам

Бывшая фигурантка дела "Оборонсервиса", экс-глава Департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева считает себя авторитетным лицом, имеющим вес и значение в обществе. Такой вывод сделала клинический психолог, гипнотерапевт Ирина Коржаева, проанализировав картины экс-чиновницы, которая творит под псевдонимом Eva.

— Интересное сочетание энергии, уверенности в себе и тяжести состояния. Все картины имеют явные оттенки свободны, при этом невозможности её, — поделилась эксперт в беседе с Лайфом, отметив, что картины довольно давние, поэтому говорить о нынешнем состоянии их автора не приходится.

По словам Коржаевой, в работах Васильевой прослеживается конфликт с образом матери — как будто художник хочет похвастаться своим творением перед родителем, но той всё равно. В то же время ярко выражена так называемая сторона отца — правая часть картины (если человек правша). На всех работах она свободная, наполненная и уверенная, а левая — полна нежности, усталости и необходимости терпеть.

— Такая женщина как автор уверена в себе, очень яркая и сильная, но это обманчиво. Мы всегда берём пример из образов детства, а это значит, что такие женщины выбирают более сильных мужчин, нередко тиранов, при этом впадая в созависимость. <...> Сильные женщины очень хрупки, — отметила психолог.

По её словам, на момент написания картин Васильева, вероятно, ощущала потерянность, неустойчивость, верила в сказку и простое решение проблемы, при этом чувствуя вынужденное взросление и подростковое неприятие. Психолог также порекомендовала автору обратить внимание на гормональную систему: об этом свидетельствуют выбор цветов и явное напряжение, отметила Коржаева. Она также сказала, что картины писались в сдерживаемом творческом порыве и, скорее всего, под музыку.

Накануне Евгения Васильева стала почётным академиком Российской академии художеств (РАХ). Экс-чиновница ведёт художественную деятельность с 2014 года под псевдонимом Eva. Она провела 13 персональных выставок и была участницей 12 групповых композиций в разных странах.



Напомним, в мае 2015 года экс-чиновницу признали виновной в мошенничестве при продаже активов Минобороны РФ и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако Васильева с 2012 года находилась под домашним арестом и к моменту вынесения приговора отбыла уже половину срока. В августе 2015 года она подала ходатайство об условно-досрочном освобождении, сославшись на то, что она погасила весь ущерб перед пострадавшими компаниями и имеет положительные характеристики из ФСИН. Васильева вышла на свободу, проведя в колонии 34 дня.