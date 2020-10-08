12-летний школьник построил ядерный реактор у себя дома

Двенадцатилетний подросток по имени Джексон Освальт из Теннесси (США) самостоятельно собрал действующий термоядерный реактор прямо у себя дома. Об этом сообщает британское издание Unilad.
— Тот факт, что 12-летний ребёнок понимает процесс ядерного синтеза, невероятен, — подчёркивают авторы издания.
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С помощью 50 000 Вольт энергии Освальту удалось успешно столкнуть два атома газообразного дейтерия внутри созданного им реактора, слив ядра в зоне активной плазмы.
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Парень рассказал, что все делал самостоятельно, несмотря на трудности, с которыми ему пришлось столкнуться во время сборки реактора. По словам Джексона, его вдохновил 14-летний Тейлор Уилсон, ранее являвшийся самым молодым человеком, который когда-либо достиг термоядерного синтеза. Также школьник добавил, что работа над проектом заняла два года.
Побив рекорд Уилсона, Освальт попал в Книгу рекордов Гиннесса.
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