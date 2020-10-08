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ДТП на 12 миллионов. В Петербурге "порше" врезался в выскочившую наперерез "шкоду" — видео

При столкновении они задели ещё одно авто.

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Видео © LIFE

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль Porsche 911 Carrera стоимостью 12 миллионов рублей врезался в выскочившую наперерез Škoda Fabia. Момент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения. В распоряжении Лайфа также оказалась запись, снятая на месте аварии.

Судя по кадрам, водитель "шкоды" поворачивал на Невский с улицы Марата. В это же время по проспекту нёсся "порше". При столкновении "фабию" развернуло, и она задела ещё один автомобиль. Из-за аварии образовалась жуткая пробка. О состоянии водителей не сообщается.

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Пострадавший находится в реанимации.

Ранее эпичное ДТП с участием Porsche и BMW произошло в Москве. Немецкие авто не поделили Мичуринский проспект. В результате после удара "порше" опрокинулся, пролетев несколько десятков метров.

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