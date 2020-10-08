Пожар на складе боеприпасов под Рязанью удалось локализовать — видео

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области, который разгорелся накануне, удалось локализовать, сообщили в Министерстве обороны России.

— По результатам проведённой нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру, — рассказал заместитель главы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков, который возглавляет оперштаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Он подчеркнул, что на сегодня главная задача заключалась в максимальной проливке технической территории склада и прилегающих к ней участков местности. По словам генерала армии, за весь день для тушения пожара 12 полётов совершили самолёты Ил-76, 118 вылетов — вертолёты Ми-8, девять — Ми-26. В общей сложности на очаги возгорания сбросили более 1200 тонн воды. Булгаков отметил, что завтра эти работы продолжатся, "чтобы быть полностью уверенными в завершении этих мероприятий".