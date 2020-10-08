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Пожар на складе боеприпасов под Рязанью удалось локализовать — видео

Для тушения огня были организованы вылеты авиации — самолётов Ил-76 и вертолётов Ми-8 и Ми-26.

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Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области, который разгорелся накануне, удалось локализовать, сообщили в Министерстве обороны России.

По результатам проведённой нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру, — рассказал заместитель главы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков, который возглавляет оперштаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Он подчеркнул, что на сегодня главная задача заключалась в максимальной проливке технической территории склада и прилегающих к ней участков местности. По словам генерала армии, за весь день для тушения пожара 12 полётов совершили самолёты Ил-76, 118 вылетов — вертолёты Ми-8, девять — Ми-26. В общей сложности на очаги возгорания сбросили более 1200 тонн воды. Булгаков отметил, что завтра эти работы продолжатся, "чтобы быть полностью уверенными в завершении этих мероприятий".

Что осталось от склада боеприпасов под Рязанью после пожара — видео с коптера

Периодически на территории продолжают взрываться боеприпасы.

Напомним, накануне в Рязанской области у населённого пункта Желтухино начали взрываться снаряды на загоревшемся складе боеприпасов. Изначально сообщалось, что огонь перекинулся на арсенал с травы, однако, по данным источника Лайфа, пожар мог произойти по причине короткого замыкания на одном из складов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень. В результате взрывов в больнице оказалось более 20 человек. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и военные. Власти ввели режим ЧС в регионе.

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