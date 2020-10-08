Российские журналисты пострадали в результате обстрела храма в Нагорном Карабахе

Вооружённые силы Азербайджана нанесли очередной удар по Нагорному Карабаху, атаковав главный храм карабахского города Шуши — Казанчецоц. В результате обстрела пострадали российские журналисты, сообщает "Sputnik Армения". Там добавили, что это уже не первый удар по городу за сегодня.
— Удар был нанесён по тому же месту, что и днём. К сожалению, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Правительство Нагорного Карабаха, раненый журналист — российский блогер Юрий Котенок. Сейчас врачи борются за его жизнь. Отмечается, что во время первого обстрела в храме находились дети. Никто из них не пострадал, однако они остались сильно напуганы.
Путин впервые прокомментировал вооружённый конфликт в КарабахеРоссия готова исполнить союзнические обязательства перед Арменией, подчеркнул глава государства.
Напомним, Азербайджан и Армения начали ожесточённо обстреливать военную технику друг друга 27 сентября. Причиной конфликта стал давний спор за территорию непризнанной республики Нагорный Карабах. Страны ввели военное положение. Сообщалось о гибели по меньшей мере 20 мирных жителей с начала конфликта. Стороны заявляли об уничтожении самолётов, вертолётов и беспилотников друг друга, однако большая часть этой информации опровергалась. Однозначное подтверждение нашёл факт обстрела Азербайджаном города Степанакерта, где в этот момент находился военный корреспондент Лайфа.
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