Российские журналисты пострадали в результате обстрела храма в Нагорном Карабахе

Вооружённые силы Азербайджана нанесли очередной удар по Нагорному Карабаху, атаковав главный храм карабахского города Шуши — Казанчецоц. В результате обстрела пострадали российские журналисты, сообщает "Sputnik Армения". Там добавили, что это уже не первый удар по городу за сегодня.

— Удар был нанесён по тому же месту, что и днём. К сожалению, есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Правительство Нагорного Карабаха, раненый журналист — российский блогер Юрий Котенок. Сейчас врачи борются за его жизнь. Отмечается, что во время первого обстрела в храме находились дети. Никто из них не пострадал, однако они остались сильно напуганы.