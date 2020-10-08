Что осталось от склада боеприпасов под Рязанью после пожара — видео с коптера

Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появились кадры военного полигона под Рязанью, где накануне произошёл сильный пожар. С высоты птичьего полёта видно, что склады с боеприпасами частично разрушены. Некоторые здания уничтожены полностью, а территория вокруг них выжжена.

Кроме того, в зоне ЧП время от времени раздаются взрывы. Разбросанные по округе снаряды то и дело детонируют, нагреваясь в тлеющей земле и создавая особую опасность для участвующих в ликвидации последствий специалистов. Один из cнарядов калибра 152 мм сняли на земле в 1 км от эпицентра взрывов.

Видео © LIFE

Напомним, накануне в Рязанской области у населённого пункта Желтухино начали взрываться снаряды на складе боеприпасов. Изначально причиной ЧП называлась загоревшаяся трава, пламя с которой охватило территорию. Однако, по данным источника Лайфа, пожар произошёл по причине короткого замыкания на одном из складов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень.