Что осталось от склада боеприпасов под Рязанью после пожара — видео с коптера

Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появились кадры военного полигона под Рязанью, где накануне произошёл сильный пожар. С высоты птичьего полёта видно, что склады с боеприпасами частично разрушены. Некоторые здания уничтожены полностью, а территория вокруг них выжжена.
Свыше 1,6 тысячи снарядов взорвались на складе под Рязанью. Лайф узнал, как теперь выглядит военный городок — фото изнутриК ликвидации последствий пожара привлечено около 1,5 тысячи человек.
Кроме того, в зоне ЧП время от времени раздаются взрывы. Разбросанные по округе снаряды то и дело детонируют, нагреваясь в тлеющей земле и создавая особую опасность для участвующих в ликвидации последствий специалистов. Один из cнарядов калибра 152 мм сняли на земле в 1 км от эпицентра взрывов.
Видео © LIFE
Снаряды на полигоне под Рязанью взрываются почти каждую секунду — видео канонадыСёл Шелемишево и Желтухино уже, кажется, "совсем нет", комментирует происходящее очевидец.
Напомним, накануне в Рязанской области у населённого пункта Желтухино начали взрываться снаряды на складе боеприпасов. Изначально причиной ЧП называлась загоревшаяся трава, пламя с которой охватило территорию. Однако, по данным источника Лайфа, пожар произошёл по причине короткого замыкания на одном из складов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень.
Момент мощного взрыва на полигоне под Рязанью попал на видеоМЧС эвакуирует жителей близлежащих посёлков.
В результате взрывов в больнице оказалось более 20 человек. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и военные. Власти ввели режим ЧС в регионе.
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