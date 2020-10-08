"Мечтаю никогда не болеть!" Московские врачи спасли мальчика, удалив 20-сантиметровую опухоль — видео

Московские врачи онкоцентра имени Блохина провели сложнейшую операцию по удалению огромной опухоли и тромба. Злокачественное новообразование диаметром в 20 сантиметров разрослось от почки до самого сердца маленького пациента.
— Я бы хотел передать всем врачам и медсёстрам огромное спасибо и хотел бы передать привет моей маме. Мечтал бы никогда не болеть! — заявил Лайфу девятилетний Дамир.
Детский онколог Полад Керимов назвал операцию эксклюзивной, уточнив, что она выполняется в единичных случаях.
— Она, хоть и стандартная, но у детей применяется крайне редко, — пояснил специалист.
Из состояния искусственной комы Дамира вывели уже на следующий день после хирургического вмешательства. Он уже начал самостоятельно есть, но с больничной койки пока не встаёт. Через две недели школьник будет "бегать, прыгать" и не вспомнит об операции, считает Керимов. Сам мальчик больше всего хочет вернуться домой, в Марий Эл. Там его ждут родные и друзья.
— Тревожно было, потому что предупредили, что риск большой, — признался его отец Фаил Шагапов.
В онкоцентре имени Блохина спасли мальчика, от которого отказались клиники Израиля и ГерманииВсё страшное позади, ребёнок периодически проходит медицинские осмотры. Прогноз на дальнейшую жизнь положительный.
Ранее специалисты онкоцентра имени Блохина одновременно удалили пациентке тромб в сердце и опухоль.
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