Чиновник из Сургута помог раскрыть педофила, насиловавшего падчерицу на камеру

В Сургуте сотрудник местного Управления информационных технологий и связи Денис Иванов помог правоохранителям раскрыть педофила. Житель города Мегиона насиловал падчерицу и записывал всё на видео, передаёт Ura.ru.
Полицейские попросили Иванова и его коллег проверить телефон мужчины, подозреваемого в сбыте наркотиков. Внимание специалистов привлекла флешка с защищённой папкой, на её расшифровку ушло несколько дней. В ней эксперты нашли видео, на которых житель ХМАО насилует 12-летнюю падчерицу.
Под Новосибирском поймали 20-летнего штукатура-педофила, который надругался над тремя мальчиками в лесуРанее он уже был осуждён за кражу.
На мужчину завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, а чиновника наградили грамотой.
Ранее Иванов помог раскрыть криминальную схему на 50 миллионов рублей.
Напомним, в Госдуме предложили предусмотреть возможность применения химической кастрации для осуждённых за совершение преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
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