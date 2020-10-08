Чиновник из Сургута помог раскрыть педофила, насиловавшего падчерицу на камеру

В Сургуте сотрудник местного Управления информационных технологий и связи Денис Иванов помог правоохранителям раскрыть педофила. Житель города Мегиона насиловал падчерицу и записывал всё на видео, передаёт Ura.ru.

Полицейские попросили Иванова и его коллег проверить телефон мужчины, подозреваемого в сбыте наркотиков. Внимание специалистов привлекла флешка с защищённой папкой, на её расшифровку ушло несколько дней. В ней эксперты нашли видео, на которых житель ХМАО насилует 12-летнюю падчерицу.

На мужчину завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, а чиновника наградили грамотой.

Ранее Иванов помог раскрыть криминальную схему на 50 миллионов рублей.