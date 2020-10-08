"Вкусно пахло пельменями, он закрывался на кухне и ел". Россиянка заикнулась о разводе, и муж почти заморил её голодом

Житель Самарской области морил голодом свою семью, избивал и держал взаперти жену. Об истории россиянки, истощённой до 35 килограммов из-за мужа-тирана, рассказала "Комсомольская правда".
Началось всё с того, что Алексей потерял работу и пристрастился к алкоголю. Его супруга Ольга заикнулась, что хочет развестись, в ответ последовали жёсткие меры: мужчина отобрал её телефон, забрал деньги и запретил появляться на кухне. Строг он был и с детьми, но ребятишкам иногда удавалось сбежать к бабушке и поесть там. Себе Алексей ни в чём не отказывал, звал в гости друзей.
— В это время в доме вкусно пахло пельменями, сосисками, а он закрывался на кухне и ел, — поделилась сестра Ольги.
Женщину удалось спасти, когда она смогла отправить родным короткое сообщение об издевательствах, к тому моменту они продолжались около месяца. Ольгу госпитализировали с истощением первой степени, она весила всего 35 килограммов. Медики зафиксировали закрытый перелом ребра и побои — тело пострадавшей было в синяках.
"Нельзя говорить, что вас били". Россиянку обязали выплатить 10 тысяч за жалобу в соцсетях о домашнем насилииБывший супруг — банкир подал иск о защите чести и деловой репутации и потребовал миллион рублей компенсации.
По информации издания, недавно Ольга всё же развелась с мужем и теперь живёт в Самаре на съёмной квартире. По факту произошедшего с женщиной возбуждено уголовное дело об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести.
Ранее Марина Федункив рассказала, как её жестоко избивал муж-наркоман. В браке с ним артистка провела 13 лет — супружеская жизнь обернулась для неё настоящим кошмаром, из которого было не так просто вырваться.
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