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Юлия Самойлова рассказала, как столкнулась с дискриминацией в магазине шуб. Там побоялись, что коляска испортит пол

Артистка отметила, что помимо инфраструктуры безбарьерная среда нужна в головах людей.

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Фото © ТАСС / Виноградов Сергей

Несмотря на то что общество во всём мире старается создавать условия для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями, инвалиды по-прежнему продолжают сталкиваться с презренным отношением к себе или банальными неудобствами городской инфраструктуры.

Так, российская певица и участница конкурса Евровидение Юлия Самойлова, с детства прикованная к инвалидной коляске, рассказала, что сама сталкивалась с пренебрежительным отношением к себе. На её публикацию в "Инстаграме" обратил внимание портал Dni.ru. По словам артистки, несколько лет назад её не пустили в известный магазин одежды. Администратор аргументировал отказ тем, что Юлия могла испортить пол колёсами от инвалидной коляски.

Сейчас тут все полы своими колёсиками уделаете, — вспоминает артистка слова сотрудника магазина.

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Это уменьшит стоимость подобных машин и поспособствует увеличению их численности в регионах.

При этом певица подчеркнула, что с тех пор подобных случаев стало заметно меньше, а доступность различных услуг во всех сферах жизни для инвалидов значительно повысилась. Однако певица добавила, что, несмотря на это, также необходима "безбарьерная среда в головах окружающих".

Ранее Лайф рассказывал, что в Анапе инвалид-колясочник бросился в воду и спас тонущего человека.

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