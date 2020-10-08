"Каждый здесь герой". Медики курганского коронавирусного госпиталя записали песню о своей работе и сняли на неё клип

Медики второй городской больницы Кургана, где организован госпиталь для больных коронавирусом, исполнили песню о своей ежедневной работе, подвигах, которые им приходится совершать в борьбе за жизни и здоровье пациентов, а также сняли на неё клип.

Как отмечает Ura.ru, в основу видеоролика легли кадры из коридоров больницы, по которым перемещаются медики в защитных костюмах, а также каждодневный труд сотрудников больницы. Персонал показан не только в работе, но и уставший во время перерыва.

— И хоть это не война, мир над головой. Может, громкие слова, но каждый здесь герой, — поётся в одном из куплетов.

В песне также отмечается, что все медики из-за респираторов и защитных костюмов "стали на одно лицо". Кроме того, исполнители в композиции рассказывают, что оставили родных и детей, чтобы спасать жизни людей сутки напролёт. В комментариях к ролику в соцсети "ВКонтакте" врачам выражают благодарность, отмечают их героизм и желают сил и здоровья.

Как сообщил ранее главврач второй горбольницы Игорь Журавский, медики работают в бригадах, каждая из которых заступает на смену, длящуюся восемь суток с продолжительностью работы по 12 часов. Для работников оснащены спальные места, организовано питание и предоставлены прочие удобства для комфортного отдыха.