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"Каждый здесь герой". Медики курганского коронавирусного госпиталя записали песню о своей работе и сняли на неё клип

В ролике собрали кадры из жизни врачей и больницы.

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Медики второй городской больницы Кургана, где организован госпиталь для больных коронавирусом, исполнили песню о своей ежедневной работе, подвигах, которые им приходится совершать в борьбе за жизни и здоровье пациентов, а также сняли на неё клип.

Как отмечает Ura.ru, в основу видеоролика легли кадры из коридоров больницы, по которым перемещаются медики в защитных костюмах, а также каждодневный труд сотрудников больницы. Персонал показан не только в работе, но и уставший во время перерыва.

И хоть это не война, мир над головой. Может, громкие слова, но каждый здесь герой, — поётся в одном из куплетов.

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Онлайн никогда не заменит настоящего похода в кинозал, отметил Ершов.

В песне также отмечается, что все медики из-за респираторов и защитных костюмов "стали на одно лицо". Кроме того, исполнители в композиции рассказывают, что оставили родных и детей, чтобы спасать жизни людей сутки напролёт. В комментариях к ролику в соцсети "ВКонтакте" врачам выражают благодарность, отмечают их героизм и желают сил и здоровья.

Как сообщил ранее главврач второй горбольницы Игорь Журавский, медики работают в бригадах, каждая из которых заступает на смену, длящуюся восемь суток с продолжительностью работы по 12 часов. Для работников оснащены спальные места, организовано питание и предоставлены прочие удобства для комфортного отдыха.

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В правительстве также предложили поменять схему их начисления.

Врачи, борющиеся с коронавирусом, открывают в себе творческие таланты, а представители российского шоу-бизнеса, наоборот, жалуются на убытки из-за пандемии. Например, композитор Виктор Дробыш пожаловался, что ему приходится оплачивать простои звёзд эстрады, однако отметил, что есть люди, которым гораздо хуже. А некоторые артисты меняют род деятельности, чтобы заработать денег. Так, актёр "Уральских пельменей" Андрей Рожков заявил, что устроился работать электриком, а экс-солист "Отпетых мошенников" Игорь Богомазов пересел за руль такси и катает жителей Санкт-Петербурга.

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