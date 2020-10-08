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"Приступы давно начались". Подруга погибшего в бассейне Кафиятуллина рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем актёра

Он проходил реабилитацию и не употреблял алкоголь.

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Фото © Соцсети

У погибшего в столичном фитнес-центре актёра Рината Кафиятуллина случались припадки, вызванные проблемами с работой мозга. Об этом рассказала подруга погибшего. По её словам, из-за болезни парень уже несколько лет не пил и не употреблял какие-либо вещества.

У него эти приступы уже давно начались. С этого времени, уже года три, наверное, он абсолютно ничего не принимал, никакие наркотики и алкоголь. Он находился на реабилитации дома, не работал в театре, — рассказала девушка в беседе с телеканалом "360".

Девушка предположила, что в бассейне Кафиятуллин проходил реабилитационные процедуры, но на его состояние мог резко повлиять яркий свет. Она также рассказала, что артист играл в театре, но в последнее время на сцену не выходил. Девушки у него не было, зато во многом его поддерживали друзья и семья.

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А вот администратор центра от расширенных комментариев отказался.

После первого приступа он не мог долго разговаривать, ходить, у него не было голоса, но он всё равно занимался творчеством, снимал ролики, придумывал новые форматы в Instagram. К нему все приезжали, поддерживали. Он был хорошим, активным, добрым другом, — вспоминает девушка.

Напомним, Ринат Кафиятуллин скончался накануне в одном из столичных фитнес-клубов. Заметив обездвиженное тело молодого актёра, инструктор вытащил его из воды, однако спасти жизнь парню не удалось. Попытки спасения попали на видео. Сообщалось, что Кафиятуллин страдал редким нервно-мышечным заболеванием, но в спортивном центре об этом не знали.

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