"Приступы давно начались". Подруга погибшего в бассейне Кафиятуллина рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем актёра

У погибшего в столичном фитнес-центре актёра Рината Кафиятуллина случались припадки, вызванные проблемами с работой мозга. Об этом рассказала подруга погибшего. По её словам, из-за болезни парень уже несколько лет не пил и не употреблял какие-либо вещества.

— У него эти приступы уже давно начались. С этого времени, уже года три, наверное, он абсолютно ничего не принимал, никакие наркотики и алкоголь. Он находился на реабилитации дома, не работал в театре, — рассказала девушка в беседе с телеканалом "360".

Девушка предположила, что в бассейне Кафиятуллин проходил реабилитационные процедуры, но на его состояние мог резко повлиять яркий свет. Она также рассказала, что артист играл в театре, но в последнее время на сцену не выходил. Девушки у него не было, зато во многом его поддерживали друзья и семья.

— После первого приступа он не мог долго разговаривать, ходить, у него не было голоса, но он всё равно занимался творчеством, снимал ролики, придумывал новые форматы в Instagram. К нему все приезжали, поддерживали. Он был хорошим, активным, добрым другом, — вспоминает девушка.