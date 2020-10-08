"Все думают, что звёзды в деньгах купаются". Газманов рассказал о финансовых проблемах

Российский эстрадный певец Олег Газманов пожаловался на финансовые проблемы. Всему виной — отсутствие выступлений, связанное с ситуацией вокруг коронавируса. Исполнитель признался, что бизнеса у него нет, а кормить команду из 17 человек — гитаристов, клавишников, звукорежиссёров — нужно.

— Сейчас в связи с пандемией мало концертов, всё отменили. А все думают, что звёзды в деньгах купаются, — цитирует Газманова "Комсомольская правда".

Певец считает, что в сложившейся ситуации индустрия умирает, при этом звёздам никто не помогает. У него самого отменилось более 100 концертов.

— Все считают: "А, артисты? Ну помирайте. Как хотите, так и живите", — пояснил Газманов.