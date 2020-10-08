Российский эстрадный певец Олег Газманов пожаловался на финансовые проблемы. Всему виной — отсутствие выступлений, связанное с ситуацией вокруг коронавируса. Исполнитель признался, что бизнеса у него нет, а кормить команду из 17 человек — гитаристов, клавишников, звукорежиссёров — нужно.
— Сейчас в связи с пандемией мало концертов, всё отменили. А все думают, что звёзды в деньгах купаются, — цитирует Газманова "Комсомольская правда".
Певец считает, что в сложившейся ситуации индустрия умирает, при этом звёздам никто не помогает. У него самого отменилось более 100 концертов.
— Все считают: "А, артисты? Ну помирайте. Как хотите, так и живите", — пояснил Газманов.
Лоза заявил, что не верит звёздам, которые жалуются на финансовое положениеПо его словам, у тех, кто раньше не бедствовал, должно быть что-то "в загашнике".
Ранее на убытки из-за коронавируса пожаловался композитор Виктор Дробыш. Он пояснил, что пандемия поставила продюсеров в тяжёлое положение — работать приходится, "ничего не получая".
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"Все думают, что звёзды в деньгах купаются". Газманов рассказал о финансовых проблемах
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