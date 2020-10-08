Толкалина снялась в прозрачном платье, показав, за что её назвали одной из самых сексуальных женщин

42-летняя Любовь Толкалина снова заставила поклонников прильнуть к экранам, чтобы внимательно рассмотреть её жаркое фото. Актриса поделилась в "Инстаграме" кадром, где предстала в прозрачном платье, стоя на прибрежных камнях.
Экс-возлюбленная режиссера Егора Кончаловского продемонстрировала "летящую походку", стройную фигуру и соблазнительные изгибы, которые едва прикрывала ткань. А в подписи она решила вспомнить про день рождения поэтессы Марины Цветаевой и привела в том числе такие строки: "Безумье — и благоразумье, / Позор — и честь, / Всё, что наводит на раздумье, / Всё слишком есть".
Откровенный кадр за считаные часы набрал более 20 тысяч лайков. И фанаты не смогли сдержать восторга, любуясь изящными формами любимицы. Однако многие не могут смириться с тем, что звезда "Антикиллера" и "Побега" выставляет напоказ полуобнажённые снимки, и напоминают артистке про её возраст.
Нимфа! Люба, Вы просто необыкновенно красивы! 👍😍❤️❤️
Красота и никакой пошлости 😍😍😍
Откуда такое желание себя обнажённую показывать всей стране?!
Постоянно полуголая, красота красотой, но уже ведь женщина в возрасте, стыдно за неё
Впрочем, Любовь не смущают негативные отзывы. Недавно она похвасталась, что вошла в список 100 самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. И пользователи разделили радость вместе с актрисой, отметив, что она этого достойна.
Оказывается, я в списке 100 самых сексуальных женщин России по мнению журнала Maxim. Вечная женская тема "Я ль на свете всех милее" для меня уже давно имеет технический характер с уклоном в лирический туризм на тему "Природа и люди"... Но всё равно приятно ♥️♥️♥️
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