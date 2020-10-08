Звезда "101 далматинца" повторила культовый образ спустя 20 лет, используя подручные материалы

73-летняя американская актриса Гленн Клоуз показала, что с возрастом её чувство юмора не угасло. Звезда захотела помочь знакомой и профинансировать реставрацию нового объекта в Нью-Йорке и для этого поучаствовала в акции. Нужно было в домашних условиях сделать малобюджетный косплей на известного героя, и Гленн Клоуз не стала долго думать, ведь её Круэлла узнаваема на раз, пишет Daily Mail.
Фото © Twitter / Ashley Spencer и Instagram / glennclose
Она поделилась забавными фото в своём инстаграме, подробно рассказав, как создавался образ. Парик она заказала в Интернете, а кроличьи ушки с далматиновым принтом актриса приобрела в местном магазине приколов. Шуба у неё осталась со съёмок фильма "Жена" 2017 года, леопардовый шарфик нашёлся в гардеробе. Сигаретой послужила палочка для еды, перекрашенная в красный, а для эффектных перчаток пришлось взять две пары и у красной обрезать кончики.
Фото © Twitter / ComicBook.com и Instagram / glennclose
Отдельно Гленн Клоуз прошлась по своему макияжу, признавшись, что пришлось использовать детскую присыпку, чтобы выбелить лицо. А глаза подводить карандашом, который всячески этому сопротивлялся. Но что бы звезда ни говорила, образ диснеевской злодейки Круэллы Де Вилль, которая охотилась за щенками далматинца, у неё вышел на славу.
Фото © Twitter / Liam Payne's Ball Bag и Instagram / glennclose
Фанаты не оставили без внимания и тот факт, что актриса сделала косплей на культового дизайнера спустя 24 года с выхода первой части фильма "101 далматинец" и через 20 лет после второй. Сейчас как раз готовится сольный фильм о молодой Круэлле, которую будет играть Эмма Стоун. Мировая премьера картины назначена на май 2021 года.
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