Звезда "101 далматинца" повторила культовый образ спустя 20 лет, используя подручные материалы

73-летняя американская актриса Гленн Клоуз показала, что с возрастом её чувство юмора не угасло. Звезда захотела помочь знакомой и профинансировать реставрацию нового объекта в Нью-Йорке и для этого поучаствовала в акции. Нужно было в домашних условиях сделать малобюджетный косплей на известного героя, и Гленн Клоуз не стала долго думать, ведь её Круэлла узнаваема на раз, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / Ashley Spencer и Instagram / glennclose

Она поделилась забавными фото в своём инстаграме, подробно рассказав, как создавался образ. Парик она заказала в Интернете, а кроличьи ушки с далматиновым принтом актриса приобрела в местном магазине приколов. Шуба у неё осталась со съёмок фильма "Жена" 2017 года, леопардовый шарфик нашёлся в гардеробе. Сигаретой послужила палочка для еды, перекрашенная в красный, а для эффектных перчаток пришлось взять две пары и у красной обрезать кончики.

Фото © Twitter / ComicBook.com и Instagram / glennclose

Отдельно Гленн Клоуз прошлась по своему макияжу, признавшись, что пришлось использовать детскую присыпку, чтобы выбелить лицо. А глаза подводить карандашом, который всячески этому сопротивлялся. Но что бы звезда ни говорила, образ диснеевской злодейки Круэллы Де Вилль, которая охотилась за щенками далматинца, у неё вышел на славу.