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Дочь Сталлоне удивила его поклонников, выложив соблазнительное фото с отдыха

Дочь американского актёра и режиссёра Сильвестра Сталлоне в очередной раз покорила своих поклонников.

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Фото © Instagram / sistinestallone

Недавно в своём Instagram Систин поделилась горячим снимком с отдыха в Мексике. На фото 22-летняя модель позирует на фоне пальм в одних лишь чёрных плавках и кроп-топе. Влажные волосы и игривая поза завершили идеальный пляжный образ знаменитости.

Фото © Instagram / sistinestallone

Фото © Instagram / sistinestallone

Девушка не часто публикует подобные снимки на своей странице, поэтому её читатели тут же разорвали комментарии комплиментами. Красоту не обошли вниманием не только рядовые пользователи соцсети, но и популярные блогеры и звёзды. София Роуз Сталлоне тоже поделилась своим мнением. "Куколка", — написала сестра Систин.

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Фото © Instagram / sistinestallone

Фото © Instagram / sistinestallone

Систин Роуз Сталлоне — настоящая дочь своих родителей. Так же, как мама, девушка работает фотомоделью — шикарная внешность позволяет. Как папа — снимается в фильмах. В 2019 году вышла кинолента "Синяя бездна — 2", в котором Систин сыграла одну из главных ролей — Николь.

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