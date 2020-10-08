Дочь Сталлоне удивила его поклонников, выложив соблазнительное фото с отдыха

Недавно в своём Instagram Систин поделилась горячим снимком с отдыха в Мексике. На фото 22-летняя модель позирует на фоне пальм в одних лишь чёрных плавках и кроп-топе. Влажные волосы и игривая поза завершили идеальный пляжный образ знаменитости.
Девушка не часто публикует подобные снимки на своей странице, поэтому её читатели тут же разорвали комментарии комплиментами. Красоту не обошли вниманием не только рядовые пользователи соцсети, но и популярные блогеры и звёзды. София Роуз Сталлоне тоже поделилась своим мнением. "Куколка", — написала сестра Систин.
Простите меня, но это тело — просто огонь! 🔥
Такая красота! Я что, сплю?
Систин Роуз Сталлоне — настоящая дочь своих родителей. Так же, как мама, девушка работает фотомоделью — шикарная внешность позволяет. Как папа — снимается в фильмах. В 2019 году вышла кинолента "Синяя бездна — 2", в котором Систин сыграла одну из главных ролей — Николь.
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