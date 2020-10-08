Дочь Сталлоне удивила его поклонников, выложив соблазнительное фото с отдыха

Недавно в своём Instagram Систин поделилась горячим снимком с отдыха в Мексике. На фото 22-летняя модель позирует на фоне пальм в одних лишь чёрных плавках и кроп-топе. Влажные волосы и игривая поза завершили идеальный пляжный образ знаменитости.

Фото © Instagram / sistinestallone

Девушка не часто публикует подобные снимки на своей странице, поэтому её читатели тут же разорвали комментарии комплиментами. Красоту не обошли вниманием не только рядовые пользователи соцсети, но и популярные блогеры и звёзды. София Роуз Сталлоне тоже поделилась своим мнением. "Куколка", — написала сестра Систин.

Простите меня, но это тело — просто огонь! 🔥 hairbyruslan

Такая красота! Я что, сплю? mikaelaappleby

Фото © Instagram / sistinestallone