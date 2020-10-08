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Собчак соблазнила генпродюсера "Дома-2", о чём больше не смогла молчать его бывшая жена

Внезапно всплыли скандальные факты из биографии ведущей.

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Фото © Instagram / xenia_sobchak, vasyavasilina

50-летний экс-продюсер "Дома-2" Василина Михайловская, работу которой нередко называли залогом успеха шоу, раскрыла у себя в &quot;Инстаграме" неприглядные подробности о Ксении Собчак. Бывшая коллега обвинила светскую львицу в том, что та, ещё будучи ведущей, разрушила её брак с бывшим генпродюсером телестройки Алексеем Михайловским. Василина решила высказаться после того, как на интервью к Собчак пришла Наташа Королёва, которой изменил Тарзан.

Фото © Instagram / xenia_sobchak, vasyavasilina

Фото © Instagram / xenia_sobchak, vasyavasilina

Когда-то именно интервьюерша этой записи вбила последний инкрустированный стразами гламурных нулевых гвоздь в крышку гроба моего подыхающего брака. Я, собственно, никогда её и не винила. Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к жёнам. Но именно публичность предательства мужа травмирует так, что ты покрываешься шрамами, как бронёй. И больше ничего невозможно. А что Ксюша? Отряхнулась и побежала себе дальше. Только уже более уверенно стряхивая с бревна напарницу

Василина Михайловская

Фото © Instagram / xenia_sobchak, vasyavasilina

Фото © Instagram / xenia_sobchak, vasyavasilina

Михайловская отметила, что именно её любвеобильный муж сделал из Ксении, которая была лишь "дочерью политика и тусовщицей внутри Садового кольца", настоящую звезду. Но и сама блондинка не терялась и всеми способами прокладывала себе путь к успеху.

Я потом наблюдала её тактику :) Где бы она ни оказывалась, захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И это уже дела давно минувших дней, но именно тогда "звезду" из неё сделал увлёкшийся по уши мой бывший муж

Василина Михайловская

Слева — Наталья Варвина и Алексей Михайловский, справа — Василина Михайловская с подругой Алёной Водонаевой. Фото © Instagram / varvina, vasyavasilina

Слева — Наталья Варвина и Алексей Михайловский, справа — Василина Михайловская с подругой Алёной Водонаевой. Фото © Instagram / varvina, vasyavasilina

Однако, разведясь с супругой, Михайловский создал пару не с Ксенией. В 2013 году он женился на экс-участнице "Дома-2" Наталье Варвиной. Влюблённые до сих пор вместе, однако у них нет детей. Василина тоже нашла своё счастье — с 2016-го она замужем за режиссёром Дмитрием Новокшоновым. А Собчак наслаждается совместной жизнью с Константином Богомоловым.

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Недавно пара оказалась в центре скандала из-за внезапно объявившейся любовницы Сергея Глушко. Певица до последнего не высказывалась напрямую о ситуации, но наконец решила её прояснить.

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