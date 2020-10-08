Собчак соблазнила генпродюсера "Дома-2", о чём больше не смогла молчать его бывшая жена

50-летний экс-продюсер "Дома-2" Василина Михайловская, работу которой нередко называли залогом успеха шоу, раскрыла у себя в "Инстаграме" неприглядные подробности о Ксении Собчак. Бывшая коллега обвинила светскую львицу в том, что та, ещё будучи ведущей, разрушила её брак с бывшим генпродюсером телестройки Алексеем Михайловским. Василина решила высказаться после того, как на интервью к Собчак пришла Наташа Королёва, которой изменил Тарзан.
Когда-то именно интервьюерша этой записи вбила последний инкрустированный стразами гламурных нулевых гвоздь в крышку гроба моего подыхающего брака. Я, собственно, никогда её и не винила. Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к жёнам. Но именно публичность предательства мужа травмирует так, что ты покрываешься шрамами, как бронёй. И больше ничего невозможно. А что Ксюша? Отряхнулась и побежала себе дальше. Только уже более уверенно стряхивая с бревна напарницу
Михайловская отметила, что именно её любвеобильный муж сделал из Ксении, которая была лишь "дочерью политика и тусовщицей внутри Садового кольца", настоящую звезду. Но и сама блондинка не терялась и всеми способами прокладывала себе путь к успеху.
Я потом наблюдала её тактику :) Где бы она ни оказывалась, захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И это уже дела давно минувших дней, но именно тогда "звезду" из неё сделал увлёкшийся по уши мой бывший муж
Слева — Наталья Варвина и Алексей Михайловский, справа — Василина Михайловская с подругой Алёной Водонаевой. Фото © Instagram / varvina, vasyavasilina
Однако, разведясь с супругой, Михайловский создал пару не с Ксенией. В 2013 году он женился на экс-участнице "Дома-2" Наталье Варвиной. Влюблённые до сих пор вместе, однако у них нет детей. Василина тоже нашла своё счастье — с 2016-го она замужем за режиссёром Дмитрием Новокшоновым. А Собчак наслаждается совместной жизнью с Константином Богомоловым.
WOW-stars
"Все думают, что звёзды в деньгах купаются". Газманов рассказал о финансовых проблемах
сегодня в 16:05
Собчак соблазнила генпродюсера "Дома-2", о чём больше не смогла молчать его бывшая жена
сегодня в 15:16
Толкалина снялась в прозрачном платье, показав, за что её назвали одной из самых сексуальных женщин
сегодня в 13:46
Комментариев: 0