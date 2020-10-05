Наташа Королёва впервые высказалась об измене Тарзана, объяснив, почему она всё простила

Была ситуация. Я чуть не погибла на Волге: меня выкинуло из лодки, пошёл большой катер, и я тонула. Он [Сергей Глушко] меня вытаскивал со дна, откачивал. И после этой аварии я поняла, что Серёга — это тот человек, который, что бы ни случилось в нашей с ним жизни, будет до последнего рядом, до конца. Как он меня спасал, как трое суток со мной находился в реанимации, менял мне судна, мыл меня... Я находилась на грани жизни и смерти, у меня были очень сильные удары. Это был переломный момент в наших отношениях. После этого ни о какой ревности, ни о каких претензиях друг к другу речи быть не могло