Наташа Королёва впервые высказалась об измене Тарзана, объяснив, почему она всё простила

47-летняя Наташа Королёва стала гостьей ютуб-шоу "Осторожно, Собчак", где раскрыла, что сейчас происходит в звёздной семье. По словам Наташи, они с супругом счастливо проводили карантин, наслаждаясь обществом друг друга. И новость о любовнице была словно гром среди ясного неба. История быстро стала публичной, и артистка решила удалиться, чтобы всё обдумать.
Скриншот © YouTube / Ксения Собчак
Коронавирус для нас, наверное, оказался самым лучшим периодом в жизни, так как вся наша семья наконец-то долгое время была вместе. <...> Всё было настолько хорошо, спокойно. Ничто не предвещало такого ***. И, конечно, мне нужно было посмотреть на всё со стороны, осознать
Наташа Королёва
Фото © Instagram / tarzan___official, koroleva__star
В итоге Наташа простила супруга. Ведь их связывало нечто большее, чем просто брак: Тарзан спас певице жизнь и заботился о возлюбленной, пока та находилась между жизнью и смертью. Поступок мужа помог Королёвой многое переосмыслить. Именно тогда она поняла, что теперь ничто не сможет их разлучить.
Была ситуация. Я чуть не погибла на Волге: меня выкинуло из лодки, пошёл большой катер, и я тонула. Он [Сергей Глушко] меня вытаскивал со дна, откачивал. И после этой аварии я поняла, что Серёга — это тот человек, который, что бы ни случилось в нашей с ним жизни, будет до последнего рядом, до конца. Как он меня спасал, как трое суток со мной находился в реанимации, менял мне судна, мыл меня... Я находилась на грани жизни и смерти, у меня были очень сильные удары. Это был переломный момент в наших отношениях. После этого ни о какой ревности, ни о каких претензиях друг к другу речи быть не могло
Наташа Королёва
Видео © Instagram / tarzan___official
К тому же артистка отметила, что не верит, будто связь Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко была длительной. По словам певицы, за долгие годы брака она как следует изучила своего мужа.
Знаешь, сколько баб за почти 20 лет мне звонили, писали — беременные, не беременные, какие угодно. Я была для них, видимо, жалобной книгой. <...> Я верю, что это был единичный случай, они больше не общались. Я знаю своего мужа 20 лет, знаю все его пристрастия, возможности, хотения, желания
Наташа Королёва
Сам же Тарзан, наслаждающийся прощением супруги, показал в инстаграм-историях ролик, где они вместе поздравляют боксёров космодрома Плесецк с юбилеем и выглядят довольными и счастливыми.
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