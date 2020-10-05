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Наташа Королёва впервые высказалась об измене Тарзана, объяснив, почему она всё простила

Недавно пара оказалась в центре скандала из-за внезапно объявившейся любовницы Сергея Глушко. Певица до последнего не высказывалась напрямую о ситуации, но наконец решила её прояснить.

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Скриншот © YouTube / Ксения Собчак

47-летняя Наташа Королёва стала гостьей ютуб-шоу "Осторожно, Собчак", где раскрыла, что сейчас происходит в звёздной семье. По словам Наташи, они с супругом счастливо проводили карантин, наслаждаясь обществом друг друга. И новость о любовнице была словно гром среди ясного неба. История быстро стала публичной, и артистка решила удалиться, чтобы всё обдумать.

Скриншот © YouTube / Ксения Собчак

Скриншот © YouTube / Ксения Собчак

Коронавирус для нас, наверное, оказался самым лучшим периодом в жизни, так как вся наша семья наконец-то долгое время была вместе. <...> Всё было настолько хорошо, спокойно. Ничто не предвещало такого ***. И, конечно, мне нужно было посмотреть на всё со стороны, осознать

Наташа Королёва

Фото © Instagram / tarzan___official, koroleva__star

Фото © Instagram / tarzan___official, koroleva__star

В итоге Наташа простила супруга. Ведь их связывало нечто большее, чем просто брак: Тарзан спас певице жизнь и заботился о возлюбленной, пока та находилась между жизнью и смертью. Поступок мужа помог Королёвой многое переосмыслить. Именно тогда она поняла, что теперь ничто не сможет их разлучить.

Была ситуация. Я чуть не погибла на Волге: меня выкинуло из лодки, пошёл большой катер, и я тонула. Он [Сергей Глушко] меня вытаскивал со дна, откачивал. И после этой аварии я поняла, что Серёга — это тот человек, который, что бы ни случилось в нашей с ним жизни, будет до последнего рядом, до конца. Как он меня спасал, как трое суток со мной находился в реанимации, менял мне судна, мыл меня... Я находилась на грани жизни и смерти, у меня были очень сильные удары. Это был переломный момент в наших отношениях. После этого ни о какой ревности, ни о каких претензиях друг к другу речи быть не могло

Наташа Королёва

Видео © Instagram / tarzan___official

К тому же артистка отметила, что не верит, будто связь Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко была длительной. По словам певицы, за долгие годы брака она как следует изучила своего мужа.

Знаешь, сколько баб за почти 20 лет мне звонили, писали — беременные, не беременные, какие угодно. Я была для них, видимо, жалобной книгой. <...> Я верю, что это был единичный случай, они больше не общались. Я знаю своего мужа 20 лет, знаю все его пристрастия, возможности, хотения, желания

Наташа Королёва

Сам же Тарзан, наслаждающийся прощением супруги, показал в инстаграм-историях ролик, где они вместе поздравляют боксёров космодрома Плесецк с юбилеем и выглядят довольными и счастливыми.

Любовница Тарзана сделала тест на беременность и доказала их роман интимным видео

После разгоревшегося скандала с участием тайной возлюбленной Сергея Глушко, которую Наташа Королёва обвинила в краже драгоценностей, девушка решила обнародовать пикантные моменты личной жизни.

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