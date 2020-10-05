Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

57-летняя Деми Мур надела откровенное кружевное бельё, но фанаты не были готовы к такой провокации

Актриса никогда не боялась примерять откровенные образы.

510

Фото © Instagram / demimoore

57-летняя Деми Мур стала участницей показа бренда Savage x Fenty певицы Рианны. Несмотря на то что на мероприятии в нижнем белье предстали знаменитые модели, включая Ирину Шейк и Беллу Хадид, звезда "Привидения" не уступила своих позиций. Актриса надела откровенный наряд и могла потягаться в знойности с более молодыми "конкурентками".

Фото © Instagram / demimoore

Фото © Instagram / demimoore

Экс-возлюбленная Брюса Уиллиса и Эштона Кутчера позировала в чёрном кружевном боди, которое выгодно подчёркивало её грудь, и в колготках в сетку. Брюнетка распустила длинные гладкие волосы, завершив образ роковой соблазнительницы. Результатами своего выхода в свет звезда поделилась в &quot;Инстаграме&quot;.

Фото © Instagram / demimoore

Фото © Instagram / demimoore

Комментаторы, глядя на откровенный эксперимент Деми Мур, разделились на два лагеря. Первые призывали актрису вспомнить о возрасте и вести себя соответствующе. Вторые же восхищались красотой артистки несмотря ни на что, отметив, что она выглядит прекрасно для своих лет.

Разве ты не стара для такого?

Из комментариев в "Инстаграме"

Поступай согласно возрасту. У тебя есть дочери. Именно по этой причине ты развелась уже три раза. Очень стыдно

Из комментариев в "Инстаграме"

Фото © Instagram / demimoore

Фото © Instagram / demimoore

Нестареющая Деми 🔥❤️

Из комментариев в "Инстаграме"

Ты выглядишь на 20! Удивительно

Из комментариев в "Инстаграме"

Деми Мур — американская актриса и экс-модель. Артистка снялась в таких фильмах, как "Привидение", "Непристойное предложение", "Солдат Джейн". В браке с актёром Брюсом Уиллисом Деми родила трёх дочерей.

51-летняя модель снялась в прозрачном боди, и у фанатов от такой смелости телефоны выпали из рук

В отношении этой красавицы говорить о возрасте бессмысленно.

Выбор редакции

Дочь Брюса Уиллиса полностью разделась и позволила себя связать ради фотосессии в стиле БДСМ

29 сентября, 11:56

Рианна разделась перед камерами журналистов, показав, какое нижнее бельё на ней сейчас надето

2 октября, 10:17

Хозяйка сфотографировала своего кота так, что в Сети посчитали, что перед ними явился Бог

сегодня в 13:15

Greenpeace обнаружила огромные пятна неизвестного происхождения у берегов Камчатки — фото

сегодня в 15:32

В Киргизии митингующие пошли на штурм здания парламента. Милиция применила слезоточивый газ — видео

сегодня в 15:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.