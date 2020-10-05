57-летняя Деми Мур надела откровенное кружевное бельё, но фанаты не были готовы к такой провокации

57-летняя Деми Мур стала участницей показа бренда Savage x Fenty певицы Рианны. Несмотря на то что на мероприятии в нижнем белье предстали знаменитые модели, включая Ирину Шейк и Беллу Хадид, звезда "Привидения" не уступила своих позиций. Актриса надела откровенный наряд и могла потягаться в знойности с более молодыми "конкурентками".

Фото © Instagram / demimoore

Экс-возлюбленная Брюса Уиллиса и Эштона Кутчера позировала в чёрном кружевном боди, которое выгодно подчёркивало её грудь, и в колготках в сетку. Брюнетка распустила длинные гладкие волосы, завершив образ роковой соблазнительницы. Результатами своего выхода в свет звезда поделилась в "Инстаграме".

Фото © Instagram / demimoore

Комментаторы, глядя на откровенный эксперимент Деми Мур, разделились на два лагеря. Первые призывали актрису вспомнить о возрасте и вести себя соответствующе. Вторые же восхищались красотой артистки несмотря ни на что, отметив, что она выглядит прекрасно для своих лет.

Разве ты не стара для такого? Из комментариев в "Инстаграме"

Поступай согласно возрасту. У тебя есть дочери. Именно по этой причине ты развелась уже три раза. Очень стыдно Из комментариев в "Инстаграме"

Фото © Instagram / demimoore

Нестареющая Деми 🔥❤️ Из комментариев в "Инстаграме"

Ты выглядишь на 20! Удивительно Из комментариев в "Инстаграме"