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Бар того не стоит. В Минздраве призвали россиян остаться дома в грядущие выходные

Там напомнили о важности соблюдения санитарных требований.

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Фото © Pixabay

В связи с быстрым ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Министерстве здравоохранения РФ призвали россиян провести грядущие выходные дома, по возможности не посещать места большого скопления людей и воздержаться от поездок на общественном транспорте.

Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта, — заявил помощник главы министерства Алексей Кузнецов.

Оказалось, что женщины чаще мужчин болеют коронавирусом. Хотя ещё весной учёные придерживались другого мнения

Отмечается, что перевес небольшой, но он есть.

Он напомнил о важности соблюдения личной гигиены, ношения масок и перчаток, а также сохранения безопасной дистанции между друг другом. По словам Кузнецова, именно эти меры помогут избежать взрывного распространения коронавируса и облегчат работу медицинским работникам, которые борются с эпидемией.

Ранее главный внештатный специалист-эндокринолог столичного Депздрава назвал сопутствующие заболевания, которые были у умерших от коронавируса пациентов.

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