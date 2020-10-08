Появился новый повод для штрафов и увольнений. К чему готовиться сотрудникам на работе

С 9 октября в Москве вводят новые ограничения из-за коронавируса. Схожие запреты появляются и в ряде других регионов по всей стране. Лайф поговорил с юристами и выяснил, за что теперь могут уволить и оштрафовать, а также какие новшества ждут работников.

Ситуация вокруг CoViD-19 накаляется. На это реагируют все — и власти, и работодатели. В октябре компании и их сотрудников ждёт более жёсткий контроль, чем весной. Тогда масштаб пандемии стал неожиданностью для всех и многие ограничительные меры вводились впервые. Теперь механизм работы в таких условиях становится отлаженным, а контроль за соблюдением правил безопасности — более жёстким.

С 9 октября в Москве отменяется льготный проезд для школьников, пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 5 октября столичные работодатели должны были перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников.

С 12 октября работодатели обязаны отчитываться о переведённых на удалёнку сотрудниках. Это следует из недавнего указа Сергея Собянина. Таким образом, в октябре ограничения для сотрудников и работодателей становятся ещё жёстче, чем в апреле-мае. На этом фоне появились новые поводы для увольнения и штрафов.

За что теперь могут уволить

Компании в массовом порядке вводят масочный и перчаточный режим на территории офисов. Далеко не все сотрудники с пониманием относятся к мерам предосторожности.

— Пока что ситуация с коронавирусом в части исполнения или неисполнения работником мер предосторожности, а также правил по использованию масок и перчаток не внесена в Трудовой кодекс. В то же время каждая организация может устанавливать ограничения самостоятельно в соответствии с распоряжениями местных властей. В данный момент об официальных случаях увольнения в связи с несоблюдением, к примеру, масочного режима я не слышал. Но это не значит, что такого не будет в будущем, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Как пояснил юрист, соблюдение масочного режима из-за распространения коронавируса можно отнести к требованиям по охране труда. В настоящий момент ТК РФ допускает расторжение трудового договора по инициативе работодателя при нарушении сотрудником требований охраны труда, если это повлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий.

— Опасность заражения коронавирусной инфекцией других работников из-за несоблюдения мер предосторожности можно отнести к реальной угрозе наступления тяжких последствий, — пояснил Петр Гусятников.

Юрист адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Любовь Сысоева подтверждает: уволить за несоблюдение масочного режима сейчас могут. Она описывает такой механизм. Работодатель имеет право применить три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. Наказание должно соответствовать тяжести проступка. На практике сотруднику без маски сначала могут сделать замечание, но если он будет упорствовать и не прислушается, то рискует остаться без работы.

— Да, соглашусь, что отказ носить маску несоразмерен увольнению, — объясняет Любовь Сысоева. — На данный момент судебной практики по таким категориям дел нет. Но могу предположить, что, исходя из эпидемиологической ситуации, а также строго установленных положений для работодателя со стороны государства, оспорить увольнение будет сложно.

Когда увольнение незаконно и какие права есть у сотрудников

Впрочем, не всё так просто. По словам Петра Гусятникова, факт нарушения должен быть зафиксирован и подтверждён Комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда. Но никто не запрещает работодателю ввести в организации подобную должность. Только после того, как все формальности будут соблюдены, сотрудников вполне официально можно будет увольнять за несоблюдение масочного режима.

— На мой взгляд, контролировать соблюдение санитарных норм в организации могут сотрудники отдела кадров, — продолжает Петр Гусятников. — Я не думаю, что в нынешних условиях работодатели будут вводить новые должности и нанимать для этого специальных людей. Скорее всего, эти обязанности возложат на сотрудников отдела кадров, но в этом случае они должны подписать дополнительные соглашения к трудовому договору.

Если сотрудник отказывается носить маски и перчатки, его можно привлечь к дисциплинарной ответственности, но при условии, что это было предусмотрено в локальном нормативном акте. Как пояснила Любовь Сысоева, должен быть приказ, в котором указано, какие конкретно требования должен выполнять сотрудник.

— Например, через сколько времени работник должен менять маску, как утилизировать использованную, каким образом необходимо носить средства защиты. То есть не фактическое исполнение — маска на руке, и значит, она есть на работнике, а точное указание: надевать так, чтобы она полностью закрывала нос и рот, была плотно зафиксирована. Многие работодатели помимо ознакомления сотрудника с этим локальным актом дополнительно запрашивают у него письменное согласие о соблюдении необходимых мер безопасности, — отметила Любовь Сысоева.

Кому грозят штрафы и сколько они составят

Немало сотрудников сейчас задаются вопросом: имеет ли право работодатель оштрафовать их за отсутствие маски? Юристы однозначно отвечают, что нет, не имеет. По Трудовому кодексу сотрудник несёт материальную ответственность только в том случае, если принёс работодателю ущерб. Например, испортил его имущество.

— Штрафовать сотрудников за отсутствие маски незаконно, поскольку никакого реального ущерба в виде уменьшения имущества у работодателя из-за этого не происходит, — уточнила Любовь Сысоева.

Впрочем, это вовсе не означает, что сотрудник может спокойно игнорировать требование о ношении маски. Как следует из КоАП Москвы, штраф за нарушение масочного режима для физических лиц составляет четыре тысячи рублей. За проезд без маски в общественном транспорте — пять тысяч рублей. Только эти штрафы выписывает не работодатель, а правоохранительные органы.

Куда более значительные суммы придётся заплатить самому работодателю. За несоблюдение санитарных норм на рабочих местах юридических лиц могут оштрафовать на 100 000 — 300 000 рублей, а индивидуальных предпринимателей — на 30 000 — 50 000 рублей.