Врач рассказал, когда "коронавирусный" Трамп станет безопасен для окружающих

Президент США Дональд Трамп завершил курс лечения от коронавирусной инфекции и не представляет опасности для окружающих, а потому сможет выступать на публике уже начиная с субботы, 10 октября. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли.

— Я в полной мере ожидаю безопасного возвращения президента к общественным мероприятиям в эту дату, — приводит его слова пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что начиная с момента выписки американского президента из медицинского центра ВМС США имени Уолтера Рида его состояние было стабильным и без признаков прогрессирования болезни. А сам он в целом перенёс лечение хорошо и без побочных последствий.