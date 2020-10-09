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Врач рассказал, когда "коронавирусный" Трамп станет безопасен для окружающих

По его словам, организм главы государства в целом хорошо отреагировал на лекарства.

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Фото © АР / ТАСС

Президент США Дональд Трамп завершил курс лечения от коронавирусной инфекции и не представляет опасности для окружающих, а потому сможет выступать на публике уже начиная с субботы, 10 октября. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли.

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По словам оппонентов, нынешний президент страны бездействует в важных вопросах для государства.

Я в полной мере ожидаю безопасного возвращения президента к общественным мероприятиям в эту дату,приводит его слова пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что начиная с момента выписки американского президента из медицинского центра ВМС США имени Уолтера Рида его состояние было стабильным и без признаков прогрессирования болезни. А сам он в целом перенёс лечение хорошо и без побочных последствий.

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Лечащий врач отметил, что у американского лидера уже более 24 часов нет симптомов болезни.

Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тестировании на коронавирус у него и супруги Меланьи. Ему ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, и он пообещал впоследствии раздать жителям страны такой же совершенно бесплатно, хотя его лечение обошлось дороже ста тысяч долларов.

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