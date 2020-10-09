У препарата от CoViD-19 был найден новый побочный эффект

Фармакологи обнаружили у препарата от коронавируса фавипиравира и средств на его основе побочный эффект. Как сообщают "Известия", он проявляется в виде нарушения моторных функций организма человека.

Как утверждает врач, фармаколог, доцент факультета здравоохранения норвежского университета OsloMet Юрий Киселёв, предупреждение о новых побочных эффектах появилось в инструкции к японскому препарату "Авиган", действующим веществом которого является фавипиравир.

По словам специалиста, приём данного лекарства может привести к нарушению двигательных функций и повышению риска падений, однако связь подобных явлений с фавипиравиром пока не доказана.

При этом в Росздравнадзоре таких побочных эффектов не обнаружили. Там уточнили, что в случае необходимости внесут изменения в инструкции российских лекарств для лечения CoViD-19 "Коронавир" и "Арепливир".