Тела трёх украинских военнослужащих обнаружили в съёмной квартире под Житомиром

В Житомирской области на Украине обнаружили в квартире тела трёх военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Отмечается, что вызов правоохранителям поступил утром 8 октября. Инцидент произошёл в селе Новоивницкое Андрушевского района. Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили следов насильственной смерти военных.

Добавим, что погибшие проходили службу на контрактной основе, а квартира, где их нашли, была съёмной.

По данным полиции, двум погибшим было по 23 года, они являлись уроженцами Сумской и Днепропетровской областей, ещё один 21-летний военный проживал в Черновцах.

В настоящее время правоохранители проводят расследование и выясняют все причины и обстоятельства случившегося.