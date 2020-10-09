Тела трёх украинских военнослужащих обнаружили в съёмной квартире под Житомиром

В Житомирской области на Украине обнаружили в квартире тела трёх военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.
Отмечается, что вызов правоохранителям поступил утром 8 октября. Инцидент произошёл в селе Новоивницкое Андрушевского района. Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили следов насильственной смерти военных.
Добавим, что погибшие проходили службу на контрактной основе, а квартира, где их нашли, была съёмной.
Муж застрелил любовника жены, а после заставил изменницу обезглавить его телоНеделю назад в Нью-Гэмпшире, США, нашли части тела недавно пропавшего 25-летнего Джонатана Амеро. Вскоре полиция выяснила, что произошло с парнем. Оказалось, трагедия произошла из-за любовного треугольника.
По данным полиции, двум погибшим было по 23 года, они являлись уроженцами Сумской и Днепропетровской областей, ещё один 21-летний военный проживал в Черновцах.
В настоящее время правоохранители проводят расследование и выясняют все причины и обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф сообщал, что на юго-востоке Москвы в одной из квартир многоэтажки было обнаружено тело зверски убитой женщины.
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