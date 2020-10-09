Молодожёны из США разбились во время возвращения из первого семейного путешествия

🇺🇸ABD'de yeni evlenen çiftin mutluluğu ölümle sonuçlandı.



📌Düğünleri için ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan United Airlines pilotu Kostas John Sivyllis (30) ve eşi Lindsey Vogelaar’ın (33) özel uçakla evlerine dönmeyi planladı fakat uçak kalktıktan 15 dakika sonra düştü. pic.twitter.com/Y0kBbnXGje — Meraklı Havacı ✈️ (@meraklihavaci) October 8, 2020

В американском штате Колорадо упал легкомоторный самолёт, на борту которого находилась молодая семейная пара из Флориды, сыгравшая свадьбу буквально за несколько дней до трагедии. Фотографии с места были опубликованы в соцсетях.

Молодые связали себя узами брака чуть более недели назад, 1 октября, и полёт в другой штат был их первым совместным путешествием в качестве семьи. Причём связало их именно небо: 33-летняя Линдси Вогеляр работала стюардессой, а 30-летний Костас Джон Сивиллис — пилотом.

По данным полицейских, самолёт рухнул на землю спустя примерно 15 минут после взлёта, шансов выжить у супругов не было. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.