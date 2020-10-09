Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Молодожёны из США разбились во время возвращения из первого семейного путешествия

Их самолёт рухнул на землю спустя 15 минут после взлёта.

101

Фото © Twitter / Meraklı Havacı

В американском штате Колорадо упал легкомоторный самолёт, на борту которого находилась молодая семейная пара из Флориды, сыгравшая свадьбу буквально за несколько дней до трагедии. Фотографии с места были опубликованы в соцсетях.

Молодые связали себя узами брака чуть более недели назад, 1 октября, и полёт в другой штат был их первым совместным путешествием в качестве семьи. Причём связало их именно небо: 33-летняя Линдси Вогеляр работала стюардессой, а 30-летний Костас Джон Сивиллис — пилотом.

"Это когда выходят инопланетяне?" Пользователей Сети поразили "безопасные" молнии на носу самолёта

Это связано с повышенной напряжённостью электрического поля в атмосфере

По данным полицейских, самолёт рухнул на землю спустя примерно 15 минут после взлёта, шансов выжить у супругов не было. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.

Ранее Лайф сообщал, что в Якутске пилот посадил пассажирский самолёт с отказавшим двигателем.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.