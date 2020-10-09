Глава МИД Украины рассказал о желании докурить сигару Черчилля ради "победы над Россией"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время посещения музея-бункера бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля он чуть не соблазнился докурить сигару, которая лежала на столе, в знак "победы над Россией". Об этом он рассказал в "Фейсбуке".

— На столе возле кресла Черчилля лежит сигара. Очевидно, не та, что оставил недокуренной он сам, но символ очень хороший. Мне хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией, — сказал он.

По словам Кулебы, во время визита в музей он, а также президент Украины Владимир Зеленский зарядились важным и позитивным духом, который поможет стране победить в её противостоянии. Он убеждён, что это обязательно произойдёт "благодаря таким друзьям, как британцы".

Говоря о деловой повестке дня, украинский министр рассказал также о встрече лидеров двух стран, на которой произошло подписание двустороннего соглашения о свободной торговле и стратегическом партнёрстве. Визит украинской делегации продлится два дня.