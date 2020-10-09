Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Глава МИД Украины рассказал о желании докурить сигару Черчилля ради "победы над Россией"

По его словам, они вместе с Зеленским зарядились "важным и позитивным" духом.

125

Фото © Pixabay

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время посещения музея-бункера бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля он чуть не соблазнился докурить сигару, которая лежала на столе, в знак "победы над Россией". Об этом он рассказал в "Фейсбуке".

"Есть аудитории, где у него получается". Пушков сравнил Зеленского с комедиантом в знатных гостиных

Сейчас украинский лидер находится с официальным визитом в Лондоне.

На столе возле кресла Черчилля лежит сигара. Очевидно, не та, что оставил недокуренной он сам, но символ очень хороший. Мне хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией, — сказал он.

По словам Кулебы, во время визита в музей он, а также президент Украины Владимир Зеленский зарядились важным и позитивным духом, который поможет стране победить в её противостоянии. Он убеждён, что это обязательно произойдёт "благодаря таким друзьям, как британцы".

Соратники Зеленского придумали, как переименовать Россию

"Каждая нация сама решает, как называть соседей", — заявил представитель партии "Слуга народа".

Говоря о деловой повестке дня, украинский министр рассказал также о встрече лидеров двух стран, на которой произошло подписание двустороннего соглашения о свободной торговле и стратегическом партнёрстве. Визит украинской делегации продлится два дня.

Ранее Лайф сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с Зеленским и его супругой.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.