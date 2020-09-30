Соратники Зеленского придумали, как переименовать Россию

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев призвал переименовать нашу страну в Московию, поскольку раньше современная территория Российской Федерации называлась Московским царством. Инициатива прозвучала в интервью украинской журналистке Наталие Влащенко. К слову, она в ответ выразила некоторое сомнение по поводу того, вправе ли Киев по-своему именовать своих соседей. Потураев заверил её, что такая практика уже ведётся.

— Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне — Германия, а мы — Нимеччина. И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян или на французов? — рассуждает он.

К слову, это уже не первая "революционная" с точки зрения лингвистики идея Потураева. Ранее он предлагал переименовать русский язык в "российский". По его словам, такое предложение является "проактивной историей". "Идея" рассмешила члена Комитета Совфеда РФ по безопасности Франца Клинцевича. В Госдуме же назвали инициативу дешёвым пиаром.