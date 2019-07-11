Клинцевича рассмешило предложение советника Зеленского переименовать Россию

Сенатор считает, что с такими советниками, как у украинского лидера, "кашу сварить не получится".

Член Комитета Совфеда РФ по безопасности Франц Клинцевич посочувствовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому предложили переименовать Россию и русский язык. Об этом сенатор написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится, — отметил он.

По словам Клинцевича, советники украинского лидера вместо того, чтобы помогать президенту "разгребать завалы", несут "откровенную чушь".

— Просто смешно, — резюмировал член Совфеда.

Как ранее заявил советник президента Украины Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Никита Потураев, такое предложение является "проактивной историей".