Клинцевича рассмешило предложение советника Зеленского переименовать Россию

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Франц Клинцевич. Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Сенатор считает, что с такими советниками, как у украинского лидера, "кашу сварить не получится".

Член Комитета Совфеда РФ по безопасности Франц Клинцевич посочувствовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому предложили переименовать Россию и русский язык. Об этом сенатор написал на своей странице в "Фейсбуке".

Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится, — отметил он.

По словам Клинцевича, советники украинского лидера вместо того, чтобы помогать президенту "разгребать завалы", несут "откровенную чушь".

Просто смешно, — резюмировал член Совфеда.

Как ранее заявил советник президента Украины Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Никита Потураев, такое предложение является "проактивной историей".

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