Россияне назвали свои самые популярные жалобы на услуги ЖКХ

Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" составил рейтинг самых популярных жалоб жителей России в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как пишут "Известия", данные собирали на основании свыше девяти тысяч обращений граждан за третий квартал текущего года.

Больше всего россияне жалуются на неудовлетворительное состояние многоквартирных жилых домов (18,1%), начисление платы за коммунальные услуги (12,2%), а также управление объектами (11,5%). Кроме того, в топ главных проблем вошли капитальный ремонт (8,7%), общие собрания собственников (4,3%), обращение с ТКО (3,6%).

По словам исполнительного директора центра Светланы Разворотневой, кроме роста расходов из-за пандемии у обслуживающих компаний значительно упали доходы. Как она утверждает, на организации были возложены обязанности по проведению санитарных мероприятий в многоквартирных жилых домах, однако источников финансирования им никто не указывал.

— В период пандемии управляющие компании зачастую использовали средства, предназначенные на содержание и проведение текущего ремонта общего имущества, на проведение дезинфекции мест общего пользования, — пояснила Разворотнева.

Кроме того, "ЖКХ контроль" фиксирует общий рост числа обращений граждан, связанных с качеством коммунальных ресурсов (с 7,8% до 9,7%) и благоустройством придомовых территорий (с 6,7% до 7,8%).

По мнению руководителя проектов АНО "Центр жилищного просвещения" Ольги Аринцевой, это является хорошей тенденцией. Она считает, что рост жалоб на сферу ЖКХ "свидетельствует о переходе общества на новый уровень жилищной осведомлённости".

В Госдуме РФ заметили, что около 70% всех обращений людей касаются сферы ЖКХ. Там рассказали, что проблемы одинаковы практически во всех регионах, а в период пандемии ситуация лишь усугубилась.