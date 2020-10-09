Россияне назвали свои самые популярные жалобы на услуги ЖКХ

Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" составил рейтинг самых популярных жалоб жителей России в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как пишут "Известия", данные собирали на основании свыше девяти тысяч обращений граждан за третий квартал текущего года.
Больше всего россияне жалуются на неудовлетворительное состояние многоквартирных жилых домов (18,1%), начисление платы за коммунальные услуги (12,2%), а также управление объектами (11,5%). Кроме того, в топ главных проблем вошли капитальный ремонт (8,7%), общие собрания собственников (4,3%), обращение с ТКО (3,6%).
По словам исполнительного директора центра Светланы Разворотневой, кроме роста расходов из-за пандемии у обслуживающих компаний значительно упали доходы. Как она утверждает, на организации были возложены обязанности по проведению санитарных мероприятий в многоквартирных жилых домах, однако источников финансирования им никто не указывал.
В России предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семейМинимальный размер льготы призывают поднять до 50% и 70%, в зависимости от количества детей.
— В период пандемии управляющие компании зачастую использовали средства, предназначенные на содержание и проведение текущего ремонта общего имущества, на проведение дезинфекции мест общего пользования, — пояснила Разворотнева.
Кроме того, "ЖКХ контроль" фиксирует общий рост числа обращений граждан, связанных с качеством коммунальных ресурсов (с 7,8% до 9,7%) и благоустройством придомовых территорий (с 6,7% до 7,8%).
По мнению руководителя проектов АНО "Центр жилищного просвещения" Ольги Аринцевой, это является хорошей тенденцией. Она считает, что рост жалоб на сферу ЖКХ "свидетельствует о переходе общества на новый уровень жилищной осведомлённости".
В Госдуме РФ заметили, что около 70% всех обращений людей касаются сферы ЖКХ. Там рассказали, что проблемы одинаковы практически во всех регионах, а в период пандемии ситуация лишь усугубилась.
Ранее стало известно, что услуги ЖКХ дороже всего обходятся жителям Камчатского края.
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