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В Рязанской области с утра 9 октября отменяется режим ЧС после пожара на складе боеприпасов

Жители ближайших населённых пунктов уже возвращаются в свои дома.

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Фото © ТАСС / Рюмин Александр

В Минобороны РФ сообщили, что утром 9 октября будет снят режим ЧС в Рязанской области, введённый из-за пожара на складе боеприпасов.

Уточняется, что режим перестанет действовать в восемь часов утра. По словам заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, сейчас военный арсенал никаких угроз для местного населения не представляет, жители близлежащих населённых пунктов уже возвращаются в своё жильё.

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Ранее сообщалось, что возгорание удалось локализовать.

Кроме того, 9 октября пожарные продолжат пролив территории и к концу дня завершат все работы по ликвидации последствий пожара.

На сегодняшний день выполнены все задачи. Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован, — добавил Булгаков.

Также он сообщил, что группы разминирования провели проверки всех населённых пунктов в окрестности до семи километров.

Режим ЧС в Рязанской области был введён 7 октября после пожара на складе с боеприпасами, в результате которого стали взрываться снаряды.

Что осталось от склада боеприпасов под Рязанью после пожара — видео с коптера

Периодически на территории продолжают взрываться боеприпасы.

Изначально сообщалось, что огонь перекинулся на арсенал с травы, однако, по данным источника Лайфа, пожар мог произойти по причине короткого замыкания на одном из складов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень. В результате взрывов в больнице оказалось более 20 человек. Сейчас на месте работают спасатели и военные.

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