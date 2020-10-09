В Рязанской области с утра 9 октября отменяется режим ЧС после пожара на складе боеприпасов

В Минобороны РФ сообщили, что утром 9 октября будет снят режим ЧС в Рязанской области, введённый из-за пожара на складе боеприпасов.

Уточняется, что режим перестанет действовать в восемь часов утра. По словам заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, сейчас военный арсенал никаких угроз для местного населения не представляет, жители близлежащих населённых пунктов уже возвращаются в своё жильё.

Кроме того, 9 октября пожарные продолжат пролив территории и к концу дня завершат все работы по ликвидации последствий пожара.

— На сегодняшний день выполнены все задачи. Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован, — добавил Булгаков.

Также он сообщил, что группы разминирования провели проверки всех населённых пунктов в окрестности до семи километров.

Режим ЧС в Рязанской области был введён 7 октября после пожара на складе с боеприпасами, в результате которого стали взрываться снаряды.