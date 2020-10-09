В Рязанской области с утра 9 октября отменяется режим ЧС после пожара на складе боеприпасов

В Минобороны РФ сообщили, что утром 9 октября будет снят режим ЧС в Рязанской области, введённый из-за пожара на складе боеприпасов.
Уточняется, что режим перестанет действовать в восемь часов утра. По словам заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, сейчас военный арсенал никаких угроз для местного населения не представляет, жители близлежащих населённых пунктов уже возвращаются в своё жильё.
"По ходу, мы приехали". Московские спасатели прибыли на место пожара на складе боеприпасов под РязаньюРанее сообщалось, что возгорание удалось локализовать.
Кроме того, 9 октября пожарные продолжат пролив территории и к концу дня завершат все работы по ликвидации последствий пожара.
— На сегодняшний день выполнены все задачи. Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован, — добавил Булгаков.
Также он сообщил, что группы разминирования провели проверки всех населённых пунктов в окрестности до семи километров.
Режим ЧС в Рязанской области был введён 7 октября после пожара на складе с боеприпасами, в результате которого стали взрываться снаряды.
Что осталось от склада боеприпасов под Рязанью после пожара — видео с коптераПериодически на территории продолжают взрываться боеприпасы.
Изначально сообщалось, что огонь перекинулся на арсенал с травы, однако, по данным источника Лайфа, пожар мог произойти по причине короткого замыкания на одном из складов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень. В результате взрывов в больнице оказалось более 20 человек. Сейчас на месте работают спасатели и военные.
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