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В России может появиться возможность "обнулять" нарушения ПДД

Это будет касаться тех водителей, кто оплатил штраф.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В текущей редакции нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривается возможность "обнуления" нарушений ПДД. Об этом сообщил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, передаёт РИА "Новости".

Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлечённое к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным, — рассказал парламентарий.

Отмечается, что проект нового КоАП РФ дорабатывается с учётом позиции заинтересованных госорганов и организаций, а также на основе предложений людей по результатам публичного обсуждения.

Минюст предложил дополнить КоАП статьёй о презумпции невиновности

Также планируется заменить штраф за первое негрубое правонарушение на предупреждение.

Первая публичная дискуссия нового проекта КоАП проводилась с 30 января по 27 апреля. Предполагалось, что новый кодекс вступит в силу 1 января 2021 года, но сроки подготовки новой редакции сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.

Ранее Лайф сообщал, что Минюст России не будет повышать штрафы в новой редакции КоАП РФ.

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