В России может появиться возможность "обнулять" нарушения ПДД

В текущей редакции нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривается возможность "обнуления" нарушений ПДД. Об этом сообщил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, передаёт РИА "Новости".

— Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлечённое к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным, — рассказал парламентарий.

Отмечается, что проект нового КоАП РФ дорабатывается с учётом позиции заинтересованных госорганов и организаций, а также на основе предложений людей по результатам публичного обсуждения.

Первая публичная дискуссия нового проекта КоАП проводилась с 30 января по 27 апреля. Предполагалось, что новый кодекс вступит в силу 1 января 2021 года, но сроки подготовки новой редакции сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.