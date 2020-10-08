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Неизвестный проник в шикарный особняк Криштиану Роналду, но взял только футболку с автографами

Стоимость дома футболиста оценивается примерно в семь миллионов фунтов.

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В Португалии неизвестный ограбил дом игрока туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Diario de Noticias Madeira.

Уточняется, что это произошло в среду, 7 октября, в этот день португалец находился в составе сборной. Злоумышленник ворвался в особняк игрока на острове Мадейра, стоимость которого оценивается примерно в семь миллионов фунтов.

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Судя по всему, грабитель проник в дом Роналду через гараж. Список пропавших вещей и сумма ущерба пока не называются, однако известно, что у футболиста пропали личные вещи, в частности его игровая футболка с автографом.

Полицейские уже изучили камеры видеонаблюдения и установили подозреваемого, однако задержать его пока не удалось.

В мае сообщалось, что неизвестные вынесли из дома алжирского полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Махреза имущество на 500 тысяч фунтов стерлингов. А в сентябре жертвой грабителей стал игрок французского футбольного клуба "Ницца" и сборной Дании Каспер Дольберг: у него угнали автомобиль и обокрали квартиру.

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Он решил разбить стекло, однако на улице его задержали свидетели происшествия.

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