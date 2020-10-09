Неизвестный проник в шикарный особняк Криштиану Роналду, но взял только футболку с автографами
Стоимость дома футболиста оценивается примерно в семь миллионов фунтов.
В Португалии неизвестный ограбил дом игрока туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Diario de Noticias Madeira.
Уточняется, что это произошло в среду, 7 октября, в этот день португалец находился в составе сборной. Злоумышленник ворвался в особняк игрока на острове Мадейра, стоимость которого оценивается примерно в семь миллионов фунтов.
Судя по всему, грабитель проник в дом Роналду через гараж. Список пропавших вещей и сумма ущерба пока не называются, однако известно, что у футболиста пропали личные вещи, в частности его игровая футболка с автографом.
Полицейские уже изучили камеры видеонаблюдения и установили подозреваемого, однако задержать его пока не удалось.
В мае сообщалось, что неизвестные вынесли из дома алжирского полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Махреза имущество на 500 тысяч фунтов стерлингов. А в сентябре жертвой грабителей стал игрок французского футбольного клуба "Ницца" и сборной Дании Каспер Дольберг: у него угнали автомобиль и обокрали квартиру.