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Никаких карт и наличных. Россияне смогут уже в этом году оплатить покупки лишь взглядом

ВТБ уже запустил пилотный проект с использованием биометрии в гипермаркетах "Лента".

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Фото © Pixabay

В этом году в России может появиться оплата по биометрии. В частности, таким способом можно будет расплатиться в магазинах и кафе. Как пишут "Известия", в Госдуме закон, увеличивающий число сфер применения биометрии, планируют принять к концу 2020 года.

Стоит отметить, что в настоящее время слепки лица и голоса из государственной единой биометрической системы (ЕБС) можно использовать только для удалённого открытия вкладов. Однако скоро у граждан может появиться возможность ещё и расплачиваться с помощью биометрии. О том, что поправки в данном вопросе, вероятно, будут приняты уже к концу года, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

СМИ: Банки готовятся к запуску удалённых услуг на основе биометрии

Появится возможность не только дистанционно взять кредит, но и воспользоваться брокерскими услугами.

Добавим, что сейчас ВТБ уже запустил пилотный проект с использованием ЕБС в гипермаркетах "Лента". Кроме того, как сообщили в Ростелекоме, операторе ЕБС, промышленный запуск оплаты "по лицу" готовится в сети кофеен Coffee Bean.

Также к пилотам по биометрическому эквайрингу готовятся Россельхозбанк и "Дом.рф". Этот проект может появиться и в магазинах "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель" и других.

Для того чтобы расплатиться по биометрии, человеку нужно сдать личные данные в ЕБС. В настоящее время в системе хранится порядка 150 тысяч слепков.

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