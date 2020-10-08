Топ-менеджер банка "Траст" задержан по делу о мошенничестве на 842 миллиона рублей

Подозреваемый по делу о хищении 842 миллионов рублей исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров был задержан после прохождения допроса в СКР. Об этом сообщил его адвокат Владимир Слащев, передаёт РИА "Новости".
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— Задержали, — сообщил он журналистам после допроса.
Он уточнил, что его подзащитный был задержан после обвинений со стороны бывшего делового партнёра — владельца "Деловых линий" Александра Богатикова. Тот утверждает, что Хабаров в период с 2014 по 2017 год вместе с соучастниками похитил у него почти 900 миллионов рублей.
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По словам Слащева, уголовное преследование его клиента имеет "заказной характер" и призвано оказать на него давление при разрешении другого спора. Дело в том, что Хабаров до этого уже судился с Богатиковым в Лондонском международном арбитражном суде, выиграл и добился выплаты 58 миллионов долларов. Затем он подал второй иск, но уже на 25 миллионов.
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