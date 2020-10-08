Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку, но при одном условии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку, как только будут утверждены легитимные руководители и страна вернётся на путь законности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

— Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизской Республики, — отметил Жээнбеков.

По его словам, политическая ситуация в стране достигла критической точки. Для урегулирования ситуации, как утверждает президент Киргизии, необходимо провести новые выборы в парламент.

— Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш (парламент. — Прим. Лайфа). Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряжённость, — говорится в заявлении.

Кроме того, Жээнбеков добавил, что необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов Правительства Киргизии, которые работали до начала акций протеста, что создаст законные основания для новых назначений.

— Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства, необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений Жогорку Кенеша, — подытожил киргизский лидер.

Ранее пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева заявляла, что Жээнбеков не собирается покидать пост президента.