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Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку, но при одном условии

Чтобы снизить политическую напряжённость, нужно назначить новые выборы в парламент, отметил глава государства.

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Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку, как только будут утверждены легитимные руководители и страна вернётся на путь законности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизской Республики, — отметил Жээнбеков.

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По его словам, в Кремле глубоко обеспокоены происходящим в республике. Ситуация напоминает "хаос и бардак".

По его словам, политическая ситуация в стране достигла критической точки. Для урегулирования ситуации, как утверждает президент Киргизии, необходимо провести новые выборы в парламент.

Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш (парламент. — Прим. Лайфа). Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряжённость, — говорится в заявлении.

Кроме того, Жээнбеков добавил, что необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов Правительства Киргизии, которые работали до начала акций протеста, что создаст законные основания для новых назначений.

Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства, необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений Жогорку Кенеша, — подытожил киргизский лидер.

Ранее пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева заявляла, что Жээнбеков не собирается покидать пост президента.

Как ранее сообщал Лайф, беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК страны позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.

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Сообщалось также о пропаже действующего президента, но затем он "нашёлся" в столице.

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