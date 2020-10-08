Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку, но при одном условии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку, как только будут утверждены легитимные руководители и страна вернётся на путь законности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.
— Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизской Республики, — отметил Жээнбеков.
Песков не знает о местонахождении президента КиргизииПо его словам, в Кремле глубоко обеспокоены происходящим в республике. Ситуация напоминает "хаос и бардак".
По его словам, политическая ситуация в стране достигла критической точки. Для урегулирования ситуации, как утверждает президент Киргизии, необходимо провести новые выборы в парламент.
— Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш (парламент. — Прим. Лайфа). Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряжённость, — говорится в заявлении.
Кроме того, Жээнбеков добавил, что необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов Правительства Киргизии, которые работали до начала акций протеста, что создаст законные основания для новых назначений.
— Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства, необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений Жогорку Кенеша, — подытожил киргизский лидер.
Ранее пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева заявляла, что Жээнбеков не собирается покидать пост президента.
Как ранее сообщал Лайф, беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК страны позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.
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