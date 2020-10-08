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Пресс-секретарь отвергла возможность отставки президента Киргизии

О сложении полномочий главой республики речи не идёт, подчеркнула она.

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Фото © Алексей Никольский / ТАСС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не собирается уходить в отставку. Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь политика Толгонай Стамалиева.

Собеседница агентства добавила, что глава государства не принимал отставку премьера Кубатбека Боронова.

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Сообщалось также о пропаже действующего президента, но затем он "нашёлся" в столице.

Как ранее сообщал Лайф, беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК Киргизии позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.

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