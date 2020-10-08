"Вы находитесь на режимной территории". Жители столичного ЖК пожаловались на шумное соседство с СИЗО — видео

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Ежегодно в Москве возводятся десятки новостроек, сотни россиян покупают в них квартиры, а государство дополнительно стимулирует рынок недвижимости различными льготами. Но ожидания счастливых обладателей новой крыши над головой оправдываются не всегда.

Так, жители ЖК "Полярная 25" в столичном Медведкове обнаружили у себя по соседству СИЗО. Очевидно, жильцы знали, с кем им придётся делить вид из окна после покупки квартиры, однако реальность оказалась куда хуже: ежедневно с территории следственного изолятора доносятся звуки сигнализации, сопровождающиеся холодящими кровь предупреждениями.

— Внимание, вы находитесь на режимной территории, оставайтесь на своих местах до прибытия резервной группы ГРУ и дежурной смены. Напоминаем об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников уголовной исполнительной системы, — вещает громкоговоритель всякий раз, когда срабатывает сигнализация.

А срабатывает она часто. По словам местной жительницы, система реагирует не только на кинутый через забор камень, но и на пролетающих мимо птиц. Причём в исправительном учреждении уверяют, что у них всё исправно, а думать, мол, надо было раньше.

— Вы когда квартиру покупали, видели, что рядом СИЗО? У нас всё исправно. Сигнализация срабатывает, потому что проникновение к нам, — цитирует москвичка сотрудника изолятора в беседе с телеканалом "360".

Сигнализационную систему запустили совсем недавно. Вероятно, после жалоб местных жителей специалисты откорректируют её чувствительность, но об этом можно лишь догадываться. Будет ли решаться вопрос со стороны застройщика, тоже неясно — там комментариев пока не давали. Зато строгий мужской голос по громкоговорителю напоминает о соседстве с режимным объектом с завидной периодичностью даже ночью.