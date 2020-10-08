Бизнесмен, который последним видел пропавшую в Крыму студентку, дал признательные показания

Бизнесмен из Москвы, задержанный в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении в Крыму 20-летней студентки Лилии Бирулиной, дал признательные показания. Об этом сообщает республиканское ГСУ СК РФ.

Петра задержали несколько дней назад в качестве подозреваемого. Следователи установили, что мужчина во время прогулки на катере нарушил правила и нормы судовождения. Когда Лилия оказалась в воде, он не оказал ей своевременную помощь. Допрос бизнесмена продолжается, специалисты могут возбудить ещё одно уголовное дело — о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Добавим, что криминалисты отрабатывают и другие версии исчезновения Бирулиной.