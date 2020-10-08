В Петербурге на год отложили закрытие "наливаек"

Рабочая группа Заксобрания Санкт-Петербурга переписала закон о "наливайках", который угрожал закрытием небольшим авторским барам города. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".
Издание уточняет, что с 1 января 2021 года посетителей не смогут принять те заведения, где площадь торгового зала меньше федерального минимума в 20 квадратов.
— В законе пропишут чёткое определение зала обслуживания, которым исключат двоякое толкование при измерении площади, — пояснили в пресс-службе ЗакСа.
Минимальная площадь в 50 квадратных метров должна быть лишь в заведениях, которые находятся в панельных домах, хрущёвках, то есть в зданиях массовых серий. Эти бары начнут работать по новым правилам с января 2022 года либо же закроются.
В Москве запретили "наливайки" в жилых домахИзменения связаны с жалобами горожан, которым работа этих заведений доставляла дискомфорт.
Напомним, закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 квадратных метров, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал в июле.
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