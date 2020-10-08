В Петербурге на год отложили закрытие "наливаек"

Рабочая группа Заксобрания Санкт-Петербурга переписала закон о "наливайках", который угрожал закрытием небольшим авторским барам города. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Издание уточняет, что с 1 января 2021 года посетителей не смогут принять те заведения, где площадь торгового зала меньше федерального минимума в 20 квадратов.

— В законе пропишут чёткое определение зала обслуживания, которым исключат двоякое толкование при измерении площади, — пояснили в пресс-службе ЗакСа.

Минимальная площадь в 50 квадратных метров должна быть лишь в заведениях, которые находятся в панельных домах, хрущёвках, то есть в зданиях массовых серий. Эти бары начнут работать по новым правилам с января 2022 года либо же закроются.