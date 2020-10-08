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В Петербурге на год отложили закрытие "наливаек"

С января работать перестанут лишь те заведения, размеры которых меньше федерального минимума.

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Рабочая группа Заксобрания Санкт-Петербурга переписала закон о "наливайках", который угрожал закрытием небольшим авторским барам города. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Издание уточняет, что с 1 января 2021 года посетителей не смогут принять те заведения, где площадь торгового зала меньше федерального минимума в 20 квадратов.

В законе пропишут чёткое определение зала обслуживания, которым исключат двоякое толкование при измерении площади, — пояснили в пресс-службе ЗакСа.

Минимальная площадь в 50 квадратных метров должна быть лишь в заведениях, которые находятся в панельных домах, хрущёвках, то есть в зданиях массовых серий. Эти бары начнут работать по новым правилам с января 2022 года либо же закроются.

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Изменения связаны с жалобами горожан, которым работа этих заведений доставляла дискомфорт.

Напомним, закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 квадратных метров, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал в июле.

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