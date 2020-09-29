В Москве запретили "наливайки" в жилых домах

В Москве запретили розничную продажу алкоголя в барах и кафе площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

— Отныне торговля алкоголем допускается только в точках общепита с площадью зала обслуживания более 20 квадратных метров, — рассказали журналистам в пресс-службе мэра и Правительства Москвы.

В площадь зала обслуживания не могут включаться сцена, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения, не предназначенные непосредственно для потребления пищи. Изменение требований к "наливайкам" продиктовано многочисленными жалобами москвичей, которым работа этих заведений доставляла дискомфорт.