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В Москве запретили "наливайки" в жилых домах

Изменения связаны с жалобами горожан, которым работа этих заведений доставляла дискомфорт.

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В Москве запретили розничную продажу алкоголя в барах и кафе площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Отныне торговля алкоголем допускается только в точках общепита с площадью зала обслуживания более 20 квадратных метров, — рассказали журналистам в пресс-службе мэра и Правительства Москвы.

В площадь зала обслуживания не могут включаться сцена, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения, не предназначенные непосредственно для потребления пищи. Изменение требований к "наливайкам" продиктовано многочисленными жалобами москвичей, которым работа этих заведений доставляла дискомфорт.

В половине регионов России намерены ужесточить требования к "наливайкам"

Соответствующие решения могут принять уже к концу текущего месяца во всех субъектах страны.

Ранее в Санкт-Петербурге приняли закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 квадратных метров.

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